Filistin’e destek için toplandılar, yetkililere çağrı yaptılar

Gazze’ye yaşanan insanlık dışı durumu protesto için dün İzmit’te toplanan bir grup, Filistin’e destek verirken, İsrail ile ticaretin sonlandırılması çağrısında bulundular.

KISITLAMA YETMEZ, TİCARETİ BİTİRİN

Sabri Yalım Parkı’nda yağış altında basın açıklamasını okuyan Ahmet Orhan, şu görüşlere yer verdi: “10 Mart’ta da, 24 Mart’ta da, 14 Nisan’da da meydanlara çıktık ve İsrail’in gözü dönmüş vahşeti karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırdık. Filistin için sadece gözyaşı dökmenin yetmeyeceğini, ABD ve İsrail’i kınamakla Gazze’ye nefes olunamayacağını cümle aleme ilan ettik. Talebimiz açık ve netti; İsrail’le tüm hızıyla devam eden ticaret başta olmak üzere tüm ilişkiler derhal kesilmeliydi. Aylardır süren yüzlerce eylemde, bizimle birlikte birçok farklı inisiyatifin dile getirdiği bu hakikat sonunda görmezden gelinemeyecek kitlesel bir talebe dönüştü. Bu sesin susmayacağı, aksine büyüyüp yayılacağı anlaşılınca iktidar İsrail’le ticarete kısıtlama kararı aldı.”