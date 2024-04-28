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Çayırova Belediye ilk maçında mağlup

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de normal sezonu 7.bitiren, Play-Off oynama hakkı kazanan Çayırova Belediyespor, Gaziantep Basketbol ile eşleşmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, Gaziantep’te oynanan ilk maçta rakibine 98-92 mağlup oldu.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Çayırova Belediye ilk maçında mağlup mask
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İKİNCİ MAÇ ÇAYIROVA’DA

Play-Off çeyrek final ilk maçında Gaziantep Basketbol karşısında birinci çeyreği 24-17, devreyi de 45-44 geride tamamlayan Çayırova Belediyespor, üçüncü çeyrekte de 67-61 gerideydi. Son periyotta farkı düşüremeyen temsilcimiz, salondan 98-92 yenik ayrıldı. Watkins’in 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta İlkay Karaman da 18 sayıyla skora katkı sağladı. Bu maçın rövanşı 1 Mayıs Çarşamba günü Çayırova’da oynanacak. Karşılaşma 16.00’da başlayacak. Temsilcimiz, bu maçı kazanıp, seri de durumu 1-1’e getirmek isteyecek.

28 Nis 2024 - 14:48 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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