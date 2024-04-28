Çayırova Belediye ilk maçında mağlup

İKİNCİ MAÇ ÇAYIROVA’DA
Play-Off çeyrek final ilk maçında Gaziantep Basketbol karşısında birinci çeyreği 24-17, devreyi de 45-44 geride tamamlayan Çayırova Belediyespor, üçüncü çeyrekte de 67-61 gerideydi. Son periyotta farkı düşüremeyen temsilcimiz, salondan 98-92 yenik ayrıldı. Watkins’in 28 sayıyla yıldızlaştığı maçta İlkay Karaman da 18 sayıyla skora katkı sağladı. Bu maçın rövanşı 1 Mayıs Çarşamba günü Çayırova’da oynanacak. Karşılaşma 16.00’da başlayacak. Temsilcimiz, bu maçı kazanıp, seri de durumu 1-1’e getirmek isteyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.