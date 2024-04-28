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Gölcük ile Bağçeşme’nin gençleri nefes kesti

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U-15 Ligi’nde gruplarında Play-Off’a kalan takımların ilk tur eleme mücadelesi çok büyük çekişmeye sahne oluyor. Gölcükspor ve Bağçeşmespor U-15 takımları arasında Arslanbey Stadı’ndaki maçta da kazanan takımı penaltı atışları belirledi. Gölcükspor, rakibine 5-4 üstünlük sağladı.

Uğur Uludağ
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Gölcük ile Bağçeşme’nin gençleri nefes kesti
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BAĞÇEŞMESPOR ÖNE GEÇTİ

U-15 Ligi Play-Off ilk tur maçında Bağçeşmespor, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Utku Küçük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor, bu gole Yunus Emre Topal ile cevap verdi. Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gitti. Gölcükspor penaltı atışlarında kaleci Mert, Bektaş, Adnan ve Yunus Emre Bulut ile gole çevirdi, Fatih kaçırdı. Bağçeşmespor’da ise Yusuf yıldız ile Muhammet Karatepe kaçırdı. Kaan Çolak, Utku Küçük ve Muhammet Sefa Alidan’ın vuruşları ise gol oldu. Gölcükspor, penaltı atışlarında rakibini 5-4 yendi, turu geçen takım oldu.

28 Nis 2024 - 14:48 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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