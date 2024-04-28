Gölcük ile Bağçeşme’nin gençleri nefes kesti

BAĞÇEŞMESPOR ÖNE GEÇTİ

U-15 Ligi Play-Off ilk tur maçında Bağçeşmespor, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Utku Küçük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor, bu gole Yunus Emre Topal ile cevap verdi. Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gitti. Gölcükspor penaltı atışlarında kaleci Mert, Bektaş, Adnan ve Yunus Emre Bulut ile gole çevirdi, Fatih kaçırdı. Bağçeşmespor’da ise Yusuf yıldız ile Muhammet Karatepe kaçırdı. Kaan Çolak, Utku Küçük ve Muhammet Sefa Alidan’ın vuruşları ise gol oldu. Gölcükspor, penaltı atışlarında rakibini 5-4 yendi, turu geçen takım oldu.