Gölcük ile Bağçeşme’nin gençleri nefes kesti

BAĞÇEŞMESPOR ÖNE GEÇTİ
U-15 Ligi Play-Off ilk tur maçında Bağçeşmespor, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Utku Küçük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Gölcükspor, bu gole Yunus Emre Topal ile cevap verdi. Normal süresi 1-1 biten maç penaltılara gitti. Gölcükspor penaltı atışlarında kaleci Mert, Bektaş, Adnan ve Yunus Emre Bulut ile gole çevirdi, Fatih kaçırdı. Bağçeşmespor’da ise Yusuf yıldız ile Muhammet Karatepe kaçırdı. Kaan Çolak, Utku Küçük ve Muhammet Sefa Alidan’ın vuruşları ise gol oldu. Gölcükspor, penaltı atışlarında rakibini 5-4 yendi, turu geçen takım oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.