Karadenizspor, Güneşspor ve Yahya Kaptan turladı

İZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ PENALTILARDA KAZANDI

U-15 yaş grubunda Play-Off’un ilk maçında Cephanelik Stadı’nda İzmit Gençler Birliği ile İzmit 41 Futbol Kulübü karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İzmit 41 FK, karşılaşmadan 5-3 üstün ayrıldı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta da Gölcük Karadenizspor, Derince GB’yi 3-0 yendi. Aynı skorla turu geçen bir diğer takımda Güneşspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, Derince Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. Aynı sahada oynanan bir diğer maçta da Yahya Kaptanspor, Hereke Gençlikspor’u 3-1 ile geçti.

Kaynak: SPOR SERVİSİ