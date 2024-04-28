Karadenizspor, Güneşspor ve Yahya Kaptan turladı

İZMİT 41 FUTBOL KULÜBÜ PENALTILARDA KAZANDI
U-15 yaş grubunda Play-Off’un ilk maçında Cephanelik Stadı’nda İzmit Gençler Birliği ile İzmit 41 Futbol Kulübü karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İzmit 41 FK, karşılaşmadan 5-3 üstün ayrıldı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçta da Gölcük Karadenizspor, Derince GB’yi 3-0 yendi. Aynı skorla turu geçen bir diğer takımda Güneşspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, Derince Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. Aynı sahada oynanan bir diğer maçta da Yahya Kaptanspor, Hereke Gençlikspor’u 3-1 ile geçti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.