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Karamürsel İY penaltılarda güldü

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U-15 yaş grubunda Play-Off’ta ilk tur maçları oynanıyor. İzmit Erenlerspor ile Karamürsel İdman Yurdu takımları da kozlarını Başiskele Stadı’nda paylaştı. Normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Karamürsel İY, son 16 takım arasına kaldı.

Hulusi Özdilek
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Karamürsel İY penaltılarda güldü mask
Karamürsel İY penaltılarda güldü
Karamürsel İY penaltılarda güldü
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ERENLERSPOR 2-0’I KORUYAMADI

Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan maçta İzmit Erenlerspor, maçın hemen başlarında attığı gollerle 2-0 öne geçti. Turuncu-Siyahlı ekibin gollerini Muhammet Oğuzhan ile Hüseyin Atıcı attı. İlk yarıyı 2-0 yenik tamamlayan Karamürsel İY, ikiz futbolcuları Ümit Kazas ile Umut Kazas’ın attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi. Maçın normal süresi de 2-2 sona erdi.

TURU GEÇEN PENALTI ATIŞLARINDA BELLİ OLDU

Normal süresi 2-2 biten maçta, kazanan takım penaltı atışlarında belli olacaktı. Karamürsel İdman Yurdu, penaltı atışlarında Muhammet Akduman, Şakir Çapık, Ümit Kazaz ve Yağız Taran’ın vuruşları golle sonuçlandı. İzmit Erenlerspor’da ise Ahmet Kaçmazoğlu ile Yiğit Meral penaltıyı kaçırdı. Ali Taha Özay ile Erkan Kaan Özay ise gole çevirdi. Karamürsel İY 4’de 4 yaptığı için iki penaltı kaçıran Erenlerspor’da 5.penaltıya gerek kalmadı, karşılaşmayı Karamürsel İY 6-4 kazandı.

# Başiskele, İzmit, karamürsel

28 Nis 2024 - 14:49 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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