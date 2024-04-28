U-11’ler start aldı

ÇAKİŞMELİ MAÇ ARSLANBEY GB’NİN

Kartepe takımlarının yer aldığı E Grubu’nda günün en çekişmeli maçı Kartepe Fatih Sultan Mehmet FK ile Arslanbey GB arasındaydı. Alt yapısına çok büyük önem veren iki kulübün U-11 maçında kazanan 3-2’lik skorla Arslanbey GB oldu. Bu sahada oynanan bir diğer maçta ise Kartepe Belediyespor, Sarımeşespor’a 4-1 üstünlük sağladı. Uzunçiftlikspor da, Maşukiyespor’un miniklerini farklı skorla 7-0 yendi.

DAMLAR, BAŞİSKELE BELEDİYE VE YUVACIKSPOR KAZANDI

Başiskele takımlarının bulunduğu F Grubu’nda ise maçlar Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynandı. Bu sahada günün ilk maçında Kullar 1975 Spor, A.Yeniköyspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçtan 5-0 galip ayrıldı. Yuvacıkspor da, Kullar’ın diğer takımını 5-2 yendi. Bahçecikspor ile Damlarspor arasında oynanan maçta da 7 gol vardı. Damlarspor, rakibine 5-2 üstünlük sağladı. Günün en farklı skoruna da Başiskele Belediyespor 9-0 ile imza attı.

TOPLU SONUÇLAR

E GRUBU

Uzunçiftlikspor: 7 Maşukiyespor: 0

Kartepe Fatih Sultan Mehmet: 2 Arslanbey GB: 3

Sarımeşespor: 1 Kartepe Belediye: 4

Derbentspor: 3 Ateşspor: 0

F GRUBU

A. Yeniköy: 0 Kullar 1975 Spor: 5

Kullarspor: 2 Yuvacıkspor: 5

Anadolu 1071 Spor: 0 Başiskele Belediye: 9

Damlarspor: 5 Bahçecikspor: 2