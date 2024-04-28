U-11’ler start aldı

ÇAKİŞMELİ MAÇ ARSLANBEY GB’NİN
Kartepe takımlarının yer aldığı E Grubu’nda günün en çekişmeli maçı Kartepe Fatih Sultan Mehmet FK ile Arslanbey GB arasındaydı. Alt yapısına çok büyük önem veren iki kulübün U-11 maçında kazanan 3-2’lik skorla Arslanbey GB oldu. Bu sahada oynanan bir diğer maçta ise Kartepe Belediyespor, Sarımeşespor’a 4-1 üstünlük sağladı. Uzunçiftlikspor da, Maşukiyespor’un miniklerini farklı skorla 7-0 yendi.
DAMLAR, BAŞİSKELE BELEDİYE VE YUVACIKSPOR KAZANDI
Başiskele takımlarının bulunduğu F Grubu’nda ise maçlar Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynandı. Bu sahada günün ilk maçında Kullar 1975 Spor, A.Yeniköyspor ile karşılaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, maçtan 5-0 galip ayrıldı. Yuvacıkspor da, Kullar’ın diğer takımını 5-2 yendi. Bahçecikspor ile Damlarspor arasında oynanan maçta da 7 gol vardı. Damlarspor, rakibine 5-2 üstünlük sağladı. Günün en farklı skoruna da Başiskele Belediyespor 9-0 ile imza attı.
TOPLU SONUÇLAR
E GRUBU
Uzunçiftlikspor: 7 Maşukiyespor: 0
Kartepe Fatih Sultan Mehmet: 2 Arslanbey GB: 3
Sarımeşespor: 1 Kartepe Belediye: 4
Derbentspor: 3 Ateşspor: 0
F GRUBU
A. Yeniköy: 0 Kullar 1975 Spor: 5
Kullarspor: 2 Yuvacıkspor: 5
Anadolu 1071 Spor: 0 Başiskele Belediye: 9
Damlarspor: 5 Bahçecikspor: 2
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.