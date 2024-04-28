Hastaneye giden çiftin otomobili takla attı: 1 yaralı

Kaza, Mudurnu - Akyazı karayolunda Çavuşderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük’ten Bolu’ya hastaneye giden Necdat S. yönetimindeki 14 LB 457 plakalı otomobil Çavuşderesi köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Makbul S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı Makbul S., İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mudurnu - Akyazı yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.