Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.
Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metrede 4.09.34'lük koşusuyla kendisinin en iyi derecesini yaparken, organizasyonu 3'üncü sırada bitirme başarısı gösterdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.