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28 Nis 2024 - 15:10- Gündem G:

Lüks otelde Türk müşteriden "Milliyet farkı" ücreti alındı iddiası

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Antalya'da lüks bir otelde Türk vatandaşından iddiaya göre 'milliyet farkı' adı altında alınan fazla ücret sosyal medyada gündem oldu.

Lüks otelde Türk müşteriden "Milliyet farkı" ücreti alındı iddiası mask
Lüks otelde Türk müşteriden "Milliyet farkı" ücreti alındı iddiası
Lüks otelde Türk müşteriden "Milliyet farkı" ücreti alındı iddiası
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Antalya'da lüks bir otelde yaşanan olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü. Türkiye'den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat verdiğini tespit eden bir Türk vatandaşı, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yaptı.

4 BİN 178 LİRA FAZLA ÜCRET TAHSİL ETTİLER

Daha uygun bir fiyata rezervasyon işini halleden Türk vatandaş, otele gittiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Otel yetkilileri rezervasyon yapanın Türk olduğunu anlayınca kendisinden iddiaya göre 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret tahsil etti.

Lüks otelde Türk müşteriden

FATURADAKİ İFADE KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

O an başka otel bulamayacağı için ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşın paylaştığı fatura ise kısa sürede gündem oldu. Otel yönetiminin yaptığı skandal hareketi "Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi" ifadesiyle faturaya işlediği görüldü.

BAKANLIK OTELDEN SAVUNMA İSTEDİ

Yaşanan olay Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir.

Lüks otelde Türk müşteriden

"GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, sosyal, ifade

28 Nis 2024 - 15:10 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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