Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
28 Nis 2024 - 15:31- Spor G:

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor'un, Bandırmaspor ile karşı karşıya geleceği maçın ilk 11'i belli oldu

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KOCAELİSPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

23. TUNCER DUHAN AKSU

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

47. RAMIL SHEIDAEV

53. BURAK ÖKSÜZ

55. YUSUF ABDİOĞLU

77. OĞUZ CEYLAN

 Yedekler

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

12. GIORGI KHARAISHVILI

19. ATİLA TURAN

21. BEDİRHAN YILDIZ

32. MEHMET YILMAZ

38. DAVIT SKHIRTLADZE

44. JOSIP VUKOVIC

45. MESUT CAN TUNALI

70. BARIŞ ALICI

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL

BANDIRMASPOR İLK 11

1. ZAFER GÖRGEN

19. RAHMETULLAH BERİŞBEK

23. EDSON ANDRE SITOE

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

53. MUCAHİT ALBAYRAK

6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA

7. CEBIO SOUKOU

10. DOĞAN CAN DAVAS

92. MARVIN LADJI GAKPA

9. METEHAN MİMAROĞLU

17. MARC JOZEFZOON

Yedekler

16. AKIN ALKAN

20. MERT ÇELİK

3. EMRE BATUHAN ADIGÜZEL

5. EMİRHAN AYDOĞAN

8. EMİRHAN AYHAN

77. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU

41. MEHMET ÖZCAN

33. LEVENT AYÇİÇEK

2. MOUSSA KALILOU DJITTE

14. DOMINIQUE JOEL BADJI
 

Teknik Sorumlu

YUSUF ŞİMŞEK

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor, Mustafa GÜrsel, Bandırmaspor, ilk 11

28 Nis 2024 - 15:31 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Yare - ya bu nasıl kadro gecen hafta ümraniyeyi yenemedim keçiören 30 dk 4 gol attı adamlara.Yazık böyle hoca olmaz.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 16:48

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL