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T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 108 Ada, 96 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 110,31 m2
Kıymeti : 49.005,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 108 Ada, 72 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 429,02 m2
Kıymeti : 128.706,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 113 Ada, 34 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 517,57 m2
Kıymeti : 103.514,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 113 Ada, 35 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 343,61 m2
Kıymeti : 68.752,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 121 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 342,66 m2
Kıymeti : 85.915,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:41

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 101 Ada, 98 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.349,90 m2
Kıymeti : 175.802,75 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:51

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 101 Ada, 101 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 6.166,55 m2
Kıymeti : 323.620,54 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:01

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 102 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.142,63 m2
Kıymeti : 243.178,01 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:11

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 108 Ada, 15 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 5.332,06 m2
Kıymeti : 322.856,23 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:21

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 108 Ada, 23 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.735,66 m2
Kıymeti : 112.106,27 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:31

11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 108 Ada, 54 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 13.073,22 m2
Kıymeti : 1.319.349,36 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:41

12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 111 Ada, 87 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.222,99 m2
Kıymeti : 171.218,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:51

13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 117 Ada, 32 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 2.108,58 m2
Kıymeti : 843.432,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:01

14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 118 Ada, 29 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 939,64 m2
Kıymeti : 85.347,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 12:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 12:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:11

15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 118 Ada, 73 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.079,86 m2
Kıymeti : 245.667,89 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 12:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 12:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 12:21

16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 121 Ada, 13 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 730,80 m2
Kıymeti : 66.378,56 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:00

17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 121 Ada, 61 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.984,91 m2
Kıymeti : 180.289,37 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:10

18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 123 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.743,04 m2
Kıymeti : 377.747,59 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:20

19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 137 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 949,04 m2
Kıymeti : 68.957,24 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:30

20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 138 Ada, 29 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.274,15 m2
Kıymeti : 398.770,65 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:40

21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 140 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.611,01 m2
Kıymeti : 189.505,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 10:50

22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 144 Ada, 62 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.227,73 m2
Kıymeti : 59.471,24 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:00

23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 144 Ada, 66 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.879,48 m2
Kıymeti : 187.922,01 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:10

24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 144 Ada, 101 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 2.348,51 m2
Kıymeti : 113.761,82 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:20

25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 144 Ada, 135 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 680,12 m2
Kıymeti : 32.945,01 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:30

26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 146 Ada, 42 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 2.502,20 m2
Kıymeti : 141.399,32 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:40

27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 147 Ada, 48 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 786,35 m2
Kıymeti : 38.090,79 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 11:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:50

28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 147 Ada, 50 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 5.977,42 m2
Kıymeti : 289.546,22 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 12:00

29 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 147 Ada, 66 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 3.966,35 m2
Kıymeti : 192.129,99 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 12:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 12:10

30 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 147 Ada, 75 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.407,84 m2
Kıymeti : 79.557,03 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 12:20

31 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, TATARAHMET Mahalle/Köy, 147 Ada, 79 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 610,74 m2
Kıymeti : 29.584,24 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 12:30

12/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No ILN02023408

29 Nis 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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