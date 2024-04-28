Vatandaşlar hat 200'den memnun

FİRMALARA GÖRE DAHA UYGUN FİYATLI

Son döneme şehirlerarası yolcu taşımacılığında artan girdi maliyetleriyle birlikte bilet fiyatları da yükseldi. Artan maliyetlerle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden, İstanbul’a gitmek bile daha maliyetli hale geldi. Bugün İzmit’ten İstanbul Harem Otogarı’na 200 TL’ye, Esenler Otogarı’na ise 370 TL’ye gidiliyor. Bu fiyatlarla İstanbul’a gitmeyi tercih etmeyenler için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı Hat200 var. Uzun zamandır kent insanının İstanbul Pendik, Tuzla ve Kartal ilçelerine ulaşımını sağlayan hattın sefer ücretleri tam bilet için 50, indirimli bilet için 35, abonman indirimli için 25, abonman indirimli kontör için 100, 7/24 akıllı kâğıt bilet için ise 55 TL.

KOCAELİ İSTANBUL ARASI 30 DURAKTA DURUYOR

Fiyatlarıyla vatandaşın bütçesine daha fazla hitap eden Hat200’ün, Kocaeli’den sefere start verdiği nokta Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında yer alan Doğu Terminali. 30 durakta duran Hat200’ün İstanbul’da vardığı son durak ise Kartal Metro Peronları. Hafta içi günlerde Kocaeli’den kalkışlı sefer sayısı 50, cumartesi-pazar ve tatil günlerindeki sefer sayısı ise 52. Kartal Peronları kalkış noktası olup kente dönen otobüslerin ise sefer sayısı hafta içi, cumartesi, Pazar ve tatil günlerinde 52. Kocaeli’den kalkan otobüslerin en erken seferi saat 05.00’de başlıyor. Otobüsün saat 05.00, 05.20, 05.40’daki seferlerinde İzmit Orduevi Durağı durulan noktalardan olurken sonraki seferlerde bu durakta durulmuyor.

05.00’DEN 19.00’A KADAR 20 DAKİKADA BİR

Kocaeli’den saat 23.30 ve 00.30’da kalkan otobüsler Tuzla Şifa Mahallesi’nden geri dönerken hafta sonu aynı saatlerde İstanbul’daki 200 duraklarından, Kocaeli’deki tüm duraklardan yolcu alınıyor ve Kocaeli il sınırlarında indirilebiliyor. Otobüsün Kocaeli’deki sefer saatleri hafta için saat 05.00’den 19.00’a kadar 20 dakikada bir olarak planlanırken 19.00’dan sonra 19.30, 20.00, 20.45, 21.30, 22.30, 23.30 ve 00.30 olarak uygulanıyor. Cumartesi günleri ise 05.00’den 19.00’a kadar 20 dakikada bir kalkış, sonrası ise 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.30 ve 00.30 saatlerinde Kocaeli’den kalkış yapılıyor. Pazar günleri ve tatil günleri için de cumartesi günü uygulanan kalkış saatleri uygulanıyor.

İSTANBUL KALKIŞLILAR DA 20 DAKİKA BİR

Hafta içi İstanbul’dan kalkış saatleri ise 06.00’da başlıyor. Saat 20.00’ye kadar 20 dakikada bir olan seferlerin kalkış saatleri 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30 ve 01.30 olarak uygulanıyor. Cumartesi günleri de İstanbul Kartal’dan kalkış saati 06.00, saat 20.00’ye kadar 20 dakikada bir kalkış var. Saat 20.00’den sonra ise kalkış saatleri 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.45, 00.30 ve 01.30 olarak uygulanıyor. Kartal kalkışlı otobüslerin pazar ve tatil günlerindeki sefer saatleri cumartesi günü uygulanan saatlerle aynı olarak uygulanıyor. Kalkış saatleri arasında sabahın erken saatlerinin de olması Kocaeli’de oturup İstanbul’da eğitim gören ya da çalışan insanların işini kolaylaştırıyor.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN KALIYOR

Kocaelili vatandaşların işini kolaylaştıran Hat200, İstanbul’da oturup Kocaeli’de çalışan ya da eğitim görenlerin de hayatında kolaylık sağlıyor. Hem İstanbullu hem de Kocaelili vatandaşı yaklaşık 1 saat 40 dakikalık yolculuk sonucunda istediği yere ulaştıran Hat200’ün Kocaeli kalkışında, Körfez girişine geldiğinde koltuklar doluyor. Gebze’ye kadar yolcu indirme hakkı bulunmayan Hat200 Gebze’den itibaren yolcu indirebiliyor. Yolcuların büyük bölümü Tuzla Metro’da inmeye başlıyor. Hat200’ün İstanbul kalkışlı seferinde yolcular en fazla İzmit Yeni Cuma Cami mevkiinde iniyor. Yolculuk esnasında aralarında sohbet eden vatandaşlar hizmeti beğendiklerini dile getiriyor.