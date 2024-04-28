Sokak köpekleri köyde 6 keçiyi boğarak telef etti

SÜT KEÇİSİ BESİCİLİĞİ YAPIYOR

31 Mart'ta İzmit'e bağlı Biberoğlu Köyü Muhtarı seçilen, eski CHP İzmit İl Genel Meclis üyesi Ahmet Uzun, gazetemize yaptığı açıklamada, belediyelerin kendi köylerine getirip bıraktıkları sokak köpeklerinin kendisine ait 6 adet keçiyi boğarak telef ettiklerini açıkladı. Muhtar Uzun, 'Seçimde köy muhtarı seçildim. Köyümde ayrıca süt keçisi besiciliği ve çiftçilik yapıyorum. Ülkemizin zor dönemde olduğunu biliyorum. Bu yüzden üretim üretim diyenlerdenim. Fakat üretim yapmak zor ve daha da meşakkatli oldu.

KÖPEKLER 6 KEÇİYİ BOĞARAK TELEF ETTİLER

Bütün bu sıkıntılar yetmezmiş gibi çevredeki belediyeler köyümüze sokak köpeklerini getirip bırakıyorlar. Belediyenin saldığı köpekler beslediğim 6 adet süt keçimi boğarak telef ettiler. Canım çok yandı ve öfkem tavan yaptı. Bu nasıl belediyecilik, bu nasıl insanlık? Sokak köpeklerini köylere salarak insanlara ve hayvanlara telafisi olmayan zararlar veriyorlar.

ZARARIMI KİM ÖDEYECEK?

İlgili makamlara bilgi verdiğimizde duymazdan görmezden geliyorlar benim zararımı kim ödeyecek. Köpeklerin bir daha zarar vermeyeceğini kim önleyecek. Gazete aracılığıyla ilgili makamlara mağduriyetimi ve mağduriyetimizi iletmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.