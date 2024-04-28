Sokak köpekleri köyde 6 keçiyi boğarak telef etti

SÜT KEÇİSİ BESİCİLİĞİ YAPIYOR
31 Mart'ta İzmit'e bağlı Biberoğlu Köyü Muhtarı seçilen, eski CHP İzmit İl Genel Meclis üyesi Ahmet Uzun, gazetemize yaptığı açıklamada, belediyelerin kendi köylerine getirip bıraktıkları sokak köpeklerinin kendisine ait 6 adet keçiyi boğarak telef ettiklerini açıkladı. Muhtar Uzun, 'Seçimde köy muhtarı seçildim. Köyümde ayrıca süt keçisi besiciliği ve çiftçilik yapıyorum. Ülkemizin zor dönemde olduğunu biliyorum. Bu yüzden üretim üretim diyenlerdenim. Fakat üretim yapmak zor ve daha da meşakkatli oldu.
KÖPEKLER 6 KEÇİYİ BOĞARAK TELEF ETTİLER
Bütün bu sıkıntılar yetmezmiş gibi çevredeki belediyeler köyümüze sokak köpeklerini getirip bırakıyorlar. Belediyenin saldığı köpekler beslediğim 6 adet süt keçimi boğarak telef ettiler. Canım çok yandı ve öfkem tavan yaptı. Bu nasıl belediyecilik, bu nasıl insanlık? Sokak köpeklerini köylere salarak insanlara ve hayvanlara telafisi olmayan zararlar veriyorlar.
ZARARIMI KİM ÖDEYECEK?
İlgili makamlara bilgi verdiğimizde duymazdan görmezden geliyorlar benim zararımı kim ödeyecek. Köpeklerin bir daha zarar vermeyeceğini kim önleyecek. Gazete aracılığıyla ilgili makamlara mağduriyetimi ve mağduriyetimizi iletmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(20 )
Türk Gücü - Köpeklerden fazla insanların suçu; çünkü evde beslemek için aldıkları kedii köpeği bir kaç gün sonra sokağa terk ediyorlar; öncelikle buna çözüm üretmek gerekiyor.
Son Pişman - Köylük yerde hayvanını parçalamış, konuşana kadar gereğini yap, eylemleri nedeniyle zaten vahşi hayvan sınıfına girmişler, malı koruma kapsamına girer, ülkemizde mal candan değerli ne de olsa…
Bomba - Türkiyede komple toplatıp taylanta gemilerle yollayacaksın, güzel ticaret olur. Döviz girer.
Isimsiz - Yaşadığı sokaktan koparilip dağlara kırsal kesimlere atılan kopekler açlıktan ne yapsın
Bombay - Buradakilere bir şey anlatamazsın. Bunu anlatabilecek bir argümanda yok.
hu - ALLAH " RIZIK" DİYOR - insan da hayvanda aç sa ondan kork--hiç you tube izlemiyormusunuz --arslan --kurt--ayı--çakal--kaplan --panter--yani yabani hayvanları besleyenlerle ilişkilerini bir görün bu hayvanlar sahiplerine sarılıyorlar..AÇ BIRAKMA--ÇETE OLUŞLARINA MANİ OL--BELKİ O ZAMAN İYİ OLURLAR..Peygamberimizin savaşa giderken sözü sizlere yetmiyormu?
Bu işte belediyeler çok kusurludur...Hu...
Bombay - Burada en güzel yorum! Aklınıza ve kalbinize sağlık.
Abbas - Sokak köpekleri, ayılar ve domuzlar hiç bir siyasinin gündemi sorunu ve sorumluluğu değildir. Onların işleri başka başkadır.
Misafir - Doğrudan Buyuksehir Belediyesine Dava açarsa kazanır.
Ali - Hükümetin en büyük eksiği, başıboş köpekler
Servetiye Cephesi - Vatandaş başının çaresine bakacak demekten dilimizde tüy bitti. Evinizde bir çifteniz de mi yok, keçileri parçalatıyorsun itlere. Biz şehirdeyiz elimizden fazla bir şey gelmiyor. Siz kırsaldasınız, vurun gebertin kardeşim! Neyi bekliyorsunuz?
Bombay - Madem bu kadar donanımlı ve bilgi sahibisin hadi gel yap bu işi.
Şirintepeli - Hala toplamamakta ısrar eden bi izmit belediyesi
Yahyakaptanlı - Kokonalalar köpektaparlar sesiniz çıkmıyor hayırdır batsın sizin hayvanseverliğiniz
Bombay - Bi bitmediniz! "Köpektapar" şunun açıklamasını yap hele neymiş? Ağzınıza dolamışsınız sakız gibi çeviriyorsunuz! Burada boş boş klavyeden insanlara hakaret edeceğine oturduğun koltuktan kalk ve bu işin sorumlusunu ara! Kendiniz dışında her şeye düşman oldunuz. Kendi dışında canlılarada değer veren insanlar senden daha çok çabalıyor. O hayvanları senin gibilerden korumak ve insanlara zarar vermemeleri için. Ayrıca gönüllü çalışmalar yapıp belediye ve diğer barınaklarda daha iyi şartlarda yaşam alanı sağlayıp kısırlaştırma yapıyorlar. Bu insanlar, şikayet edenlerden daha çok çalışıyor. Bu sorunun bir an önce bitmesi için. Senin ne kadar yaşama hakkın varsa dünyada ki tüm canlıların aynı oranda yaşama hakkı var. Ayrıca, bu hayatı onlara sen vermedin! Allah'ın yarattığı bir canlıya düşman olduğun için vicdanı bir sorgula eğer varsa... Habere konu olan kişiye de gerçekten geçmiş olsun. Bu sorunun yakında sağlıklı ve olması gerektiği şekilde çözüleceğini umuyorum.
Bir İzmitli - Buraya sokak kopeklerini bırakan belediyelerin kusuru varsa idare mahkemesinde tam yargı davası (tazminat) acmali
Nihat Yilmaz - HAYVANSEVERLER NERDESİNİZ MERAK ETTİM ORTALIGI VELVELEYE VERME KONUSUNDA TEK GECERIM INSANLARA BIR SEY OLUNCA DA SUSUYORSUNUZ BU GARIP KECILERIN SUCU NE ACABA ONLARDA MI KOPEKLERE TERS HAREKET YAPTI
Bombay - Kim ortalığı velveleye veriyor? Hayvanseverler karar mekanizması mi? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı ne kadar çok seviyorsunuz.
Moonstar - O köpekleri insanlara saldırsınlar diye besliyorlardı.arada tavuk kedi koyun da yanlışlıkla parçalanıyor asıl hedef insandır.
Bombay - Gerçekten mi?
Bombay - Bu fikirlere sahip olmak için çok çabalıyor musunuz gerçekten?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.