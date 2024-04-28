Tedirgin eden 'toz taşınımı' manzarası: Gökyüzü kırmızı, mor ve sarıya döndü

Türkiye genelinde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından geçtiğimiz gün Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı. Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi. Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü.

Kaynak: İHA