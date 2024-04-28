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Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kahta Kalesi, büyük bir kısmı tamamlanan restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı mask
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Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan, üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005'te güvenlik sebebiyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanması ile Ağustos 2022'de ziyarete açıldı.

Kommagene Krallığı tarafından yaptırılan kalenin bazı bölümlerinde, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

Kaledeki hasarlı alanların onarılması için alanında uzman ekipler tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının önemli kısmı tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında kalenin çarşı kısmında yıkılan duvarlar onarıldı, bazı alanlarda ise derz sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda sona gelinen kalenin 2 ay içerisinde yeniden ziyaretçilerini ağırlaması hedefleniyor.

"Çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak restorasyon çalışmalarına başlandı"

Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, AA muhabirine, Kahta Kalesi'nin tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Kalenin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Çelik, "Aynı zamanda önemli bir kült alan durumundaydı. Kommagane döneminde temelleri atılmış ve daha sonra Memlüklüler, Selçuklular, Artuklular olsun birçok medeniyet bu kalede izlerini bırakmıştır. Günümüze olan son halini Memlüklüler vermiştir." diye konuştu.

Çelik, kalenin Nemrut Dağı yolu üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Bundan dolayı ziyaretçilerin uğrak noktası durumunda." dedi.

Kalenin geçen yıl meydana gelen depremlerde hasar gördüğünü anımsatan Çelik, "11 ilimizi etkileyen deprem Adıyaman'da da etkili olmuş ve Kahta Kalesi'nde ciddi anlamda yıkımlara sebep olmuştur. Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak restorasyon çalışmalarına başladı ve çalışmalarda sona yaklaşıldı, yakın bir zamanda ziyarete açılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

28 Nis 2024 - 17:15 - Yaşam --- Okunma

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