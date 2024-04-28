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Taşköprü kültürü bu evde yaşatılacak

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Körfez Belediyesi’nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı ‘Kültür Evi’ projesinde çalışmalar devam ediyor.

Taşköprü kültürü bu evde yaşatılacak mask
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Proje içerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu yer alacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’in adeta mihenk taşı olan Taşköprülülerin, manavların geleneklerini gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla projeye start verdiklerini hatırlattı, “Yüz yıllık tarihe sahip bu önemli kültüre, tüm gücümüzle sahip çıkacağız” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Körfez

28 Nis 2024 - 17:44 - Gündem --- Okunma

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