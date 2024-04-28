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28 Nis 2024 - 17:51- Spor G:

Serhat Taşdemir’in sözleşmesi de uzatıldı

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Kocaelispor yönetimi Yusuf Cihat Çelik’in ardından bu sezon Zonguldak Kömürspor’a kiralanan Serhat Taşdemir’in opsiyon maddesi de kullanıldı.

Serhat Taşdemir’in sözleşmesi de uzatıldı mask
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Genç futbolcu geçen sezon sonunun devre arasında İngiltere’den transfer edilmiş, 1 yılı opsiyonlu 2.5 sezonluk sözleşme imzalanmıştı. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun opsiyon maddesi kullanıldı, sözleşmesi 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

28 Nis 2024 - 17:51 Kocaeli- Spor --- Okunma

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