İhsaniye Uydu Kent Kooperatifine kayyum atanacak

GERGİN GEÇEN KONGRE

Cihan Üner başkanlığındaki, 246 üyesi bulunan İhsaniye Uydu Kent Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Gölcük İhsaniye Düğün Salonu'ndaki genel kurul gergin geçti. 2006 yılında 2 etap olarak inşa edileceği açıklanan Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki Uydu Kent Konutları'nda birinci etabı inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

TEKRAR ÜYE YAPILDILAR

Birinci etap hak sahipleri evlerine kavuşurken ödemeyi tamamladı. Bu hak sahiplerinin kooperatif üyelikleri de genel kurul kararı ile sonlandırıldı. Ancak ikinci etaptaki hak sahiplerinin ise bir bölümüne evleri teslim edilemedi. Ancak süreç içinde ilginç gelişmeler yaşandı. İkinci etap üyelerinin kooperatif yönetimine karşı açtığı dava Yargıtay tarafından onaylanınca üyelikleri düşürülen 1. Etap hak sahipleri tekrar kooperatife üye konumuna geldiler. Tekrar üye yapılanlar evlerinin parasını ödediklerine dikkat çekerek gelişmelere tepki gösterdi. Bu nedenle kongrede sert tartışmalar yaşandı.

DİVAN BAŞKANI DOĞRU

Normalde saat 13.00'de başlayacağı açıklanan genel kurul üyelerin imza işlemleri sebebiyle saat 14.30'da başlayabildi. Genel kurulun başlamasıyla gündeme ilişkin itirazlar geldi. Kooperatif yönetiminin üyelere genel kurulu haber vermediği iddiası üzerine tartışmalar yaşandı. Bu tartışma sonrası üyeler ile üye olmayanların bir arada olabileceği, genel kurulda haksız oy kullanma ihtimalinin doğabileceği ihtimali üzerine de tartışma çıktı. Tartışmalar sonucu kooperatif üyelerinin belli olması için üyelere kartlar dağıtılması kararı verildi. Üyelere genel kurulda oy kullanma hakkı bulunduğuna dair kartların dağıtımı sonrası genel kurul devam etti. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Nejat Doğru, üyeliklere Öner Gürbüz ve Serkan Şentürk seçildi. Divan kurulunun seçimi sonrası genel kurul devam etti.

YÖNETİM DÜŞTÜ

Faaliyet ve denetim raporları okunan genel kurulda yönetim ve denetim kurullarında ibrası oylandı. İbra oylamasında üyelerin kendi aralarında ve divan kuruluyla aralarında sesler yükseldi. Üyelerin sakinleşmesi sonrası kooperatif bilançosu üyelerin 7 kabul oyuna karşı 111 red oyuyla reddedildi. Yönetim ve denetim kurulları oy çokluğuyla ibra edilmedi. Yaşanan durum üzerine kooperatifin mevcut yönetimi düştü, başkanlık seçimine geçildi.

KAYYUM ATANACAK

Başkanlığa kimse aday olmazken, Kooperatifin hizmet süresinin uzatılması için oylama yapıldı. Süre uzatımı 19 kabul oyuna karşı 108 red oyuyla reddedildi. Kooperatif yönetimsiz kalırken süresi de uzatılmadı, ilerleyen günlerde kooperatif yönetimine kayyum atanması bekleniyor.