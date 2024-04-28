Süresi uzatılmayan kooperatife kayyum atanacak

ÜYELİKTEN AYRILANLARA DAVA AÇILDI YENİDEN ÜYE YAPILDI

Cihan Üner başkanlığındaki, 246 üyesi bulunan İhsaniye Uydu Kent Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Gölcük İhsaniye Düğün Salonu'ndaki genel kurul gergin geçerken sesler sürekli yükseldi. 2006 yılında 2 etap olarak inşa edileceği açıklanan Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki Uydu Kent Konutları'nda birinci etap inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Birinci etap hak sahipleri evlerine kavuşurken ödemeyi tamamlayarak, evini satan ve kooperatif üyeliğinden ayrılanlar oldu. İkinci etaptaki hak sahiplerine ise evleri teslim edilemedi. Kooperatif üyelikten ayrılanlara dava açarken, dava sonucu üyelikten çıkanlar yeniden kooperatif üyesi yapıldı ve kooperatif yönetimi üyeleri genel kurula çağırdı.

GEÇ BAŞLAYAN GENEL KURULDA TARTIŞMA HİÇ EKSİK OLMADI

Normalde saat 13.00'de başlayacağı açıklanan genel kurul üyelerin imza işlemleri sebebiyle saat 14.30'da başladı. Genel kurulun başlamasıyla gündeme ilişkin itirazlar geldi. Kooperatif yönetiminin üyelere genel kurulu haber vermediği iddiası üzerine tartışmalar yaşandı. Bu tartışma sonrası üyeler ile üye olmayanların bir arada olabileceği, genel kurulda haksız oy kullanma ihtimalinin doğabileceği ihtimali üzerine tartışma yaşandı. Tartışmalar sonucu kooperatif üyelerinin belli olması için üyelere kartlar dağıtılması kararı verildi. Üyelere genel kurulda oy kullanma hakkı bulunduğuna dair kartların dağıtımı sonrası genel kurul devam etti. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Nejat Doğru, üyeliklere Öner Gürbüz ve Serkan Şentürk seçildi. Divan kurulunun seçimi sonrası genel kurul devam etti.

KOOPERATİFİN SÜRESİ UZATILMADI KAYYUM ATANMASI BEKLENİYOR

Faaliyet ve denetim raporları okunan genel kurulda yönetim ve denetim kurullarında ibrası oylandı. İbra oylamasında üyelerin kendi aralarında ve divan kuruluyla aralarında sesler yükseldi. Üyelerin sakinleşmesi sonrası kooperatif bilançosu üyelerin 7 kabul oyuna karşı 111 red oyuyla reddedildi. Yönetim ve denetim kurulları oy çokluğuyla ibra edilmedi. Yaşanan durum üzerine kooperatifin mevcut yönetimi düştü, başkanlık seçimine geçildi. Başkanlığa kimse aday olmazken, kooperatifin hizmet süresinin dolduğu ilan edildi. Kooperatifin hizmet süresinin uzatılması oylaması yapıldı. Süre uzatımı 19 kabul oyuna karşı 108 red oyuyla reddedildi. Kooperatif yönetimsiz kalırken süresi de uzatılmadı, ilerleyen günlerde kooperatif yönetimine kayyum atanması bekleniyor. Genel kurul sonunda ikinci etaptan ev sahibi olmayı bekleyenler kooperatif süresinin uzatılmamasına tepki gösterdi.