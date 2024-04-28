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28 Nis 2024 - 18:02- Spor G:

Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1

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Trendyol 1.Lig’de 32.hafta mücadelesinde sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelen Kocaelispor ilk yarısı golsüz beraberlikle biten ve 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini son yarım saatte bulduğu 3 golle geçti ve 3 puanın sahibi oldu. Temsilcimiz Çorum FK'nın yenildiği ve Bodrum’un berabere kaldığı haftada 5.sıraya yükseldi

Gökhan Beşiktaş
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Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1 mask
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
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DEVRE GOLSÜZ BİTTİ

Ligde üçüncülük mücadelesini sürdüren ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Kocaelispor sahasında oynadığı maçta Play-Off hattı için son kozlarını oynayan Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında Amaral ile iki önemli fırsat bulan Kocaelispor bu pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarım saatlik bölümü üç pozisyonla geçen Kocaelispor 32.dakikada Beridze ve 36.dakikada Oğuz ile iki gol fırsatından daha yararlanmadı. Rakibine ilk yarıda pozisyon şansı tanımayan oldukça üstün bir oyun oynayan Kocaelispor soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

GERİ DÖNDÜK

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Kocaelispor kalesinde şok bir gol oldu. Savunmanın ve Gökhan’ın anlaşmazlığının ardından oluşan pozisyonda Djitte topu boş kaleye gönderdi ve karşılaşmada Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Bu golün şokunu üzerinden atan Kocaelispor’da 66.dakikada Cihat ceza sahası dışında attığı harika golle skora dengeyi getirdi. 69.dakikada gelişen atakta Candeias’ın çevirdiği topta Amaral düzgün bir vuruşla topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Kocaelispor bu golden 5 dakika sonra benzer golü yine Candeias’ın asistinde bu kez Vukovic ile buldu ve karşılaşmada skor 3-1e geldi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galip ayrıldı.

Fotoğraflar - Hulusi Özdilek

Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1
Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1

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28 Nis 2024 - 18:02 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(21)
21

Kocaelisporlu - Danke olsaydı bugün Göztepe nin yerinde biz olurduk eminim yöneticiler de forvetsiz oynamanın nelere mal olduğunu görmüşlerdir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 01:20
20

Samet Öztürk - Neye yarar? Göztepe'nin yerine biz ikinci olabilirdik. Hatta Göztepe'den çok önce Süper Lig biletimizi alabiliirdik.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:56
18

Derdo. - Ertuğrul Sağlam dönemindeki ö kötü pısırık takım yok artık,takımdaki kondisyon yükselmesine bağlı oyunsal olarak da çok iyi ve güçlüyüz artık,en önemlis de geriye düşsek de reaksiyon verip maçı çevirebiliyoruz artık bu da Mustafa Gürsel hocanın başarısıdır taktir edip hocayı da tebrik edelim.Sezarın hakkını Sezara vermek en büyük erdemdir.Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiydik kolayca da pozisyon üretmenin sonucunda rahatça da maçı kazandık,Süper lig için daha da umutluyuz artık.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 28 Nisan 23:24
14

4141 - Biride yazmıştı ki "Candeias ın sözleşmesinde her maç oynar mı" yazıyor :)))

Yanıtla . 16Beğen . 4Beğenme 28 Nisan 19:44
12

Büyük Körfez - Spiker kim ya Emir Ortatepe diyip duruyor

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 28 Nisan 19:18
11

Hamza - İki maçı alirsak direk final oynarız, üçte üç superlig,

Yanıtla . 14Beğen . 4Beğenme 28 Nisan 19:17
19

İzmitli. - @Hamza 11 nolu yoruma cevabı: Çorum Fk da iki maçı kazanırsa,ikili averajda çorum fk'nın üstünde olmamız gerekir,hatta şuan 55 puanla 4.sırada olmalıydık diye düşünüyorum,

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 23:32
10

İzmitliii - Kendimizi kandırmayalım bu futbolla üst lig çok zor

Yanıtla . 7Beğen . 21Beğenme 28 Nisan 19:17
17

Ramço - @İzmitliii 10 nolu yoruma cevabı: Abızittin ilk 7 deki takımlarla aynı puanda olsak hepimiz ikili averajla şampiyon oluruz bizim gibi büyük takımlar zor maçları kolay alır örnekler göztepeye haşırt eyüpe bandırmaya çoruma vs vs anladıysan ne mutlu kocaelisporluyum diyene

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 28 Nisan 21:42
09

Basiskele41 - Evet Ümraniye maçının önemi şimdi daha çok ortaya çıktı son iki maç alınırsa 3.lük garanti tek yapılması gereken Yusuf ve Oğuz un kenarda olması birileri bunu hocaya anlatsın Emir defansta cihat veya Vukovic birisi kesin 6 numarada gürcülerin 3 birden oynamalı

Yanıtla . 3Beğen . 8Beğenme 28 Nisan 19:17
08

Onur Karabay - son iki maçı al, 3. ol.bu kadar basit.ipler bizim elimizde.alın bodrum maçını,sakarya maçı taraftarda..haydi Körfez’im sana süper lig yakışır.

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 28 Nisan 19:15
06

Sadece Körfez - Yusuf Cihat bugün oynadığı oyun ve attığı golle ben 8 numarayım dedi. Artist 2 portekizlimiz bugün lütfedip mücadele ettiler ve güzel sonuç geldi.

Şu 2+1 maçta da bu mücadele gelirse sonuca gidebiliriz. Dino, Paixaio gibi son vuruş yapabilen 1 tanecik golcümüz olsaydı çoktan çıkmıştık süper lige.

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 28 Nisan 19:01
05

Taç - İyi oyun ve 3 puan. Kalan 2 maçı kazanabilirsek play off finali. Bu filmin sonu mutlu bitecek Allah 'ın izniyle..

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 28 Nisan 18:48
03

90ların Taraftarı - Yalnızca 2 maç kaldı

Sonra final

en büyük KÖRFEZ ??

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 28 Nisan 18:14
01

Ali - Biz sakaryayı dağıtırız son maçta. Haftaya yeterki alalım 3 puanı.

Yanıtla . 11Beğen . 9Beğenme 28 Nisan 18:10
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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