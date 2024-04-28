Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1

DEVRE GOLSÜZ BİTTİ

Ligde üçüncülük mücadelesini sürdüren ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Kocaelispor sahasında oynadığı maçta Play-Off hattı için son kozlarını oynayan Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında Amaral ile iki önemli fırsat bulan Kocaelispor bu pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarım saatlik bölümü üç pozisyonla geçen Kocaelispor 32.dakikada Beridze ve 36.dakikada Oğuz ile iki gol fırsatından daha yararlanmadı. Rakibine ilk yarıda pozisyon şansı tanımayan oldukça üstün bir oyun oynayan Kocaelispor soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

GERİ DÖNDÜK

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Kocaelispor kalesinde şok bir gol oldu. Savunmanın ve Gökhan’ın anlaşmazlığının ardından oluşan pozisyonda Djitte topu boş kaleye gönderdi ve karşılaşmada Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Bu golün şokunu üzerinden atan Kocaelispor’da 66.dakikada Cihat ceza sahası dışında attığı harika golle skora dengeyi getirdi. 69.dakikada gelişen atakta Candeias’ın çevirdiği topta Amaral düzgün bir vuruşla topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Kocaelispor bu golden 5 dakika sonra benzer golü yine Candeias’ın asistinde bu kez Vukovic ile buldu ve karşılaşmada skor 3-1e geldi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galip ayrıldı.

Fotoğraflar - Hulusi Özdilek