Körfez’den muhteşem dönüş: 3-1

DEVRE GOLSÜZ BİTTİ
Ligde üçüncülük mücadelesini sürdüren ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Kocaelispor sahasında oynadığı maçta Play-Off hattı için son kozlarını oynayan Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında Amaral ile iki önemli fırsat bulan Kocaelispor bu pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarım saatlik bölümü üç pozisyonla geçen Kocaelispor 32.dakikada Beridze ve 36.dakikada Oğuz ile iki gol fırsatından daha yararlanmadı. Rakibine ilk yarıda pozisyon şansı tanımayan oldukça üstün bir oyun oynayan Kocaelispor soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.
GERİ DÖNDÜK
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Kocaelispor kalesinde şok bir gol oldu. Savunmanın ve Gökhan’ın anlaşmazlığının ardından oluşan pozisyonda Djitte topu boş kaleye gönderdi ve karşılaşmada Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Bu golün şokunu üzerinden atan Kocaelispor’da 66.dakikada Cihat ceza sahası dışında attığı harika golle skora dengeyi getirdi. 69.dakikada gelişen atakta Candeias’ın çevirdiği topta Amaral düzgün bir vuruşla topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Kocaelispor bu golden 5 dakika sonra benzer golü yine Candeias’ın asistinde bu kez Vukovic ile buldu ve karşılaşmada skor 3-1e geldi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan galip ayrıldı.
Fotoğraflar - Hulusi Özdilek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Kocaelisporlu - Danke olsaydı bugün Göztepe nin yerinde biz olurduk eminim yöneticiler de forvetsiz oynamanın nelere mal olduğunu görmüşlerdir
Samet Öztürk - Neye yarar? Göztepe'nin yerine biz ikinci olabilirdik. Hatta Göztepe'den çok önce Süper Lig biletimizi alabiliirdik.
Derdo. - Ertuğrul Sağlam dönemindeki ö kötü pısırık takım yok artık,takımdaki kondisyon yükselmesine bağlı oyunsal olarak da çok iyi ve güçlüyüz artık,en önemlis de geriye düşsek de reaksiyon verip maçı çevirebiliyoruz artık bu da Mustafa Gürsel hocanın başarısıdır taktir edip hocayı da tebrik edelim.Sezarın hakkını Sezara vermek en büyük erdemdir.Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiydik kolayca da pozisyon üretmenin sonucunda rahatça da maçı kazandık,Süper lig için daha da umutluyuz artık.
Yasir - Bugün maçın adamı candias
Obhm4141 - Adamsınız
4141 - Biride yazmıştı ki "Candeias ın sözleşmesinde her maç oynar mı" yazıyor :)))
Ayhan - Tebrikler takım,sonu süper lig olur inş'Allah
Büyük Körfez - Spiker kim ya Emir Ortatepe diyip duruyor
Hamza - İki maçı alirsak direk final oynarız, üçte üç superlig,
İzmitli. - Çorum Fk da iki maçı kazanırsa,ikili averajda çorum fk'nın üstünde olmamız gerekir,hatta şuan 55 puanla 4.sırada olmalıydık diye düşünüyorum,
İzmitliii - Kendimizi kandırmayalım bu futbolla üst lig çok zor
Ramço - Abızittin ilk 7 deki takımlarla aynı puanda olsak hepimiz ikili averajla şampiyon oluruz bizim gibi büyük takımlar zor maçları kolay alır örnekler göztepeye haşırt eyüpe bandırmaya çoruma vs vs anladıysan ne mutlu kocaelisporluyum diyene
Basiskele41 - Evet Ümraniye maçının önemi şimdi daha çok ortaya çıktı son iki maç alınırsa 3.lük garanti tek yapılması gereken Yusuf ve Oğuz un kenarda olması birileri bunu hocaya anlatsın Emir defansta cihat veya Vukovic birisi kesin 6 numarada gürcülerin 3 birden oynamalı
Onur Karabay - son iki maçı al, 3. ol.bu kadar basit.ipler bizim elimizde.alın bodrum maçını,sakarya maçı taraftarda..haydi Körfez’im sana süper lig yakışır.
Son Pişman - Tebrikler, inşallah böyle devam eder
Sadece Körfez - Yusuf Cihat bugün oynadığı oyun ve attığı golle ben 8 numarayım dedi. Artist 2 portekizlimiz bugün lütfedip mücadele ettiler ve güzel sonuç geldi.
Şu 2+1 maçta da bu mücadele gelirse sonuca gidebiliriz. Dino, Paixaio gibi son vuruş yapabilen 1 tanecik golcümüz olsaydı çoktan çıkmıştık süper lige.
Taç - İyi oyun ve 3 puan. Kalan 2 maçı kazanabilirsek play off finali. Bu filmin sonu mutlu bitecek Allah 'ın izniyle..
Can Can - Boyle top oynuyordunuzda aylardir nerdeydiniz
90ların Taraftarı - Yalnızca 2 maç kaldı
Sonra final
en büyük KÖRFEZ ??
Dalgakıran - Süpersinizz işte kocaelispor buu
Ali - Biz sakaryayı dağıtırız son maçta. Haftaya yeterki alalım 3 puanı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.