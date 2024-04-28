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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı mask
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Alınan bilgiye göre Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

# polis

28 Nis 2024 - 19:30 - Türkiye --- Okunma

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