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Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı

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Jandarma ekiplerinin bölgede tırmıklarla yaptığı aramalarda, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu.

Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki aramaların 5. günü de tamamlandı mask
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'in kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede kafatası parçası ile 3 kemik daha bulundu.

Jandarma, Berzeg'e ait kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu bölgede 5 gün önce başlayan incelemelerini sürdürdü.

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 62 personelle bölgede yapılan başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetlerine, 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldı.

Bölgenin yoğun bitki örtüsü dolayısıyla çalışmaların 5. gününde tırmıklarla arama yapan ekipler, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kafatası parçası ile 3 kemik daha buldu.

Kemiklerin diğer bulunanlarla bağlantısının olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildiği belirtildi.

Olay
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA

# çalışma, Korhan Berzeg, Balıkesir, İstanbul, asayiş

28 Nis 2024 - 19:32 - Türkiye --- Okunma

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