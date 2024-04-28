Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.
Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.