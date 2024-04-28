Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, Fidan, uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkati çekti.
Fidan'ın, İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladığı görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.
Görüşmede, NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.