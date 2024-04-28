Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
28 Nis 2024 - 20:16- Spor G:

BAL’a ilk çıkan takım belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Amatör Lig’den bu sezon BAL’a çıkacak ilk takım belli oldu. Play-Off son hafta maçında sahasında Karamürselspor’u 1-0 yenen Çayırovaspor, mutlu sona ulaştı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
BAL’a ilk çıkan takım belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KARAMÜRSELSPOR’U YENDİ

Hafta içinde deplasmanda Bağdatspor ile 2-2 berabere kalan, BAL umutlarını son maça bırakan Çayırovaspor, sahasında zirvede yer alan Karamürselspor’u konuk etti. Karamürselspor’a beraberliğin bile yeteceği maçta Çayırovaspor, ilk yarıyı Ali Keçeci’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Karamürselspor eşitlik için baskılı oynadı. 75.dakikada Eray Gençbay’ın şutu kaleciden döndü, boşta kalan topa Rıza Altıntaş’ın kafa vuruşu direkten geri geldi. Maçı 1-0 kazanan Çayırovaspor, iki yıl aradan sonra yeniden BAL’a çıktı. 

# hafta, Karamürselspor

28 Nis 2024 - 20:16 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Kuzeyli - Çayırova sporumuzu canı gönülden kutluyorum yönetiminden.Yonetiminden hocasına oyuncusundan saglikcisindan malzemecisine kadar çok ciddi emek verdiler Daha ilk maçtan itibaren bizi inandirdilar güvendik onlara zaman zaman düşüş oldu hep daha güçlü kalkmasını bildiler.Muthis karakterli bir oyuncu gurubu harika bir zafer.Hocamiz Orhan Ken ve ekibine ayrı bir parantez açmak lazım idmanlarini dahi izlerken şampiyonlar ligi finali izlercesine keyif alıyorsunuz.En büyük pay sahibi tabiki oyuncularımız oynayan oynamayan hepsi çok büyük karakterler asla vazgeçme diler.En buyukmusunuz bilmiyorum ama çok buyuksunuz çok.Biz cayirovalilara bu mutluluğu yasattiklari için Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 00:49
04

İyi̇ - bagdat su takimla. baraj maci oyniycak..o kadar para .akit..ama antrenir sikinti. su takim acik ara cikmasi lazim....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:23
02

Taraftar - Helal olsun Çayırova spora.Tebrik ediyoruz.Büyük başarı.Sıra Bağdat sporda

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 21:24
01

İzmitli - Geçen sezon play out ta kaybettiler bu sezon başardılar zaten bal geçmişi olan bir takım tebrik ediyor ve başarılar diliyorum

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 20:42
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL