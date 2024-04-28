BAL’a ilk çıkan takım belli oldu

KARAMÜRSELSPOR’U YENDİ
Hafta içinde deplasmanda Bağdatspor ile 2-2 berabere kalan, BAL umutlarını son maça bırakan Çayırovaspor, sahasında zirvede yer alan Karamürselspor’u konuk etti. Karamürselspor’a beraberliğin bile yeteceği maçta Çayırovaspor, ilk yarıyı Ali Keçeci’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Karamürselspor eşitlik için baskılı oynadı. 75.dakikada Eray Gençbay’ın şutu kaleciden döndü, boşta kalan topa Rıza Altıntaş’ın kafa vuruşu direkten geri geldi. Maçı 1-0 kazanan Çayırovaspor, iki yıl aradan sonra yeniden BAL’a çıktı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Kuzeyli - Çayırova sporumuzu canı gönülden kutluyorum yönetiminden.Yonetiminden hocasına oyuncusundan saglikcisindan malzemecisine kadar çok ciddi emek verdiler Daha ilk maçtan itibaren bizi inandirdilar güvendik onlara zaman zaman düşüş oldu hep daha güçlü kalkmasını bildiler.Muthis karakterli bir oyuncu gurubu harika bir zafer.Hocamiz Orhan Ken ve ekibine ayrı bir parantez açmak lazım idmanlarini dahi izlerken şampiyonlar ligi finali izlercesine keyif alıyorsunuz.En büyük pay sahibi tabiki oyuncularımız oynayan oynamayan hepsi çok büyük karakterler asla vazgeçme diler.En buyukmusunuz bilmiyorum ama çok buyuksunuz çok.Biz cayirovalilara bu mutluluğu yasattiklari için Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.
İyi̇ - bagdat su takimla. baraj maci oyniycak..o kadar para .akit..ama antrenir sikinti. su takim acik ara cikmasi lazim....
Serkan - Yeşil Siyahlı ekibe Bal liginde başarılar
Taraftar - Helal olsun Çayırova spora.Tebrik ediyoruz.Büyük başarı.Sıra Bağdat sporda
İzmitli - Geçen sezon play out ta kaybettiler bu sezon başardılar zaten bal geçmişi olan bir takım tebrik ediyor ve başarılar diliyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.