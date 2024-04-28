BAL’a ilk çıkan takım belli oldu

Kuzeyli - Çayırova sporumuzu canı gönülden kutluyorum yönetiminden.Yonetiminden hocasına oyuncusundan saglikcisindan malzemecisine kadar çok ciddi emek verdiler Daha ilk maçtan itibaren bizi inandirdilar güvendik onlara zaman zaman düşüş oldu hep daha güçlü kalkmasını bildiler.Muthis karakterli bir oyuncu gurubu harika bir zafer.Hocamiz Orhan Ken ve ekibine ayrı bir parantez açmak lazım idmanlarini dahi izlerken şampiyonlar ligi finali izlercesine keyif alıyorsunuz.En büyük pay sahibi tabiki oyuncularımız oynayan oynamayan hepsi çok büyük karakterler asla vazgeçme diler.En buyukmusunuz bilmiyorum ama çok buyuksunuz çok.Biz cayirovalilara bu mutluluğu yasattiklari için Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.