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28 Nis 2024 - 20:18- Perde Arkası G:

Protez bacak için yardım istiyorlar

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Kullar’da yaşayan Tuncay Kalem, kardeşi Turgut Kalem için destek istiyor.

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Protez bacak için yardım istiyorlar
Protez bacak için yardım istiyorlar
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İki bacağı doğuştan olmayan Turgut Kalem’in protez bacaklarının değiştirilmesi gerektiği ve bunun için para bulamadığını belirten Tuncay Kalem, “Ben Başiskele Kullar Mahallesi’nde bir çay ocağında çalışıyorum. Abimin doğuştan bacakları yok. Protez bacakları artık uyum sağlayamadığı için sürekli sırtımda taşıyorum. Kardeşim kendi ayakları üzerinde yürümek istiyor. Devlet protez bacakların yüzde 80’ini karşılıyor. Kalan yüzde 20’sini bulmakta zorlanıyorum. Çünkü ben tek başıma çalışıyorum, annemle birlikte yaşıyoruz. Hem kira, hem de evi geçindirmekte zorlanıyorum. Bu konuda yardımseverlerin bize destek vermesini ve kardeşimin yeni protezlere kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

Protez bacak için yardım istiyorlar

# yeni, Başiskele, para

28 Nis 2024 - 20:18 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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