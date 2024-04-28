Protez bacak için yardım istiyorlar

İki bacağı doğuştan olmayan Turgut Kalem’in protez bacaklarının değiştirilmesi gerektiği ve bunun için para bulamadığını belirten Tuncay Kalem, “Ben Başiskele Kullar Mahallesi’nde bir çay ocağında çalışıyorum. Abimin doğuştan bacakları yok. Protez bacakları artık uyum sağlayamadığı için sürekli sırtımda taşıyorum. Kardeşim kendi ayakları üzerinde yürümek istiyor. Devlet protez bacakların yüzde 80’ini karşılıyor. Kalan yüzde 20’sini bulmakta zorlanıyorum. Çünkü ben tek başıma çalışıyorum, annemle birlikte yaşıyoruz. Hem kira, hem de evi geçindirmekte zorlanıyorum. Bu konuda yardımseverlerin bize destek vermesini ve kardeşimin yeni protezlere kavuşmasını bekliyoruz” dedi.