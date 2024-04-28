BAL’a çıkacak ikinci takım baraj maçına kaldı

BAĞDATSPOR İLE KARAMÜRSEL 17’ŞER PUANLA PLAY-OFF’U BİTİRDİ
Son haftaya lider giren Karamürselspor, Çayırovaspor’a 1-0 kaybetti. Son haftaya averajla dördüncü sırada giren Bağdatspor ise deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor ile karşılaştı. Bağdatspor’un rakibini yenmesi yetmeyecekti. Aynı puanlı Beylikbağıspor’un da deplasmanda Körfez GB’ye puan kaybetmesi gerekecekti. Bağdatspor, deplasmanda 4-1 kazandı. Körfez GB ise evinde Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Play-Off’u 17’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bitiren Bağdatspor ile Karamürselspor ikili averajları eşit olduğundan baraj maçı oynayacaklar. Bu iki takım arasında oynanacak baraj maçını kazanacak takım BAL’a yükselecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Özgür - Bağdat spora başarılar.Hak ettiler.İnşallah final maçını kazanırlar
Kadıköylü - Bağdat spora yürekten başarılar diliyorum
Bağırganlı - Bağdat başkanının yerinde olsam çıksam ya da çıkmasam daha bu oyuncu grubu ve teknik ekibin hiç biri ile çalışmam.
Paşa - Çokmu kıskandın bu başarıyı..Adamlar iyi iş çıkardı.Tebrik edeceğine yazdığına bak.Kıskanç insanlardan korkulur.
Kaptan - Burada genel averaj Bagdatsporda saçma bir uygulama
Özgür - Bencede nasıl iş bu.Genel avaraja bakılması gerekmiyormu
İzmitli - Körfez takımının hakkı verilmesi lazım adamlar ligin kaderiyle oynadı sonuncu olmalarına ragmen
Hüseyin Duman - Aynn
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.