BAL’a çıkacak ikinci takım baraj maçına kaldı

BAĞDATSPOR İLE KARAMÜRSEL 17’ŞER PUANLA PLAY-OFF’U BİTİRDİ

Son haftaya lider giren Karamürselspor, Çayırovaspor’a 1-0 kaybetti. Son haftaya averajla dördüncü sırada giren Bağdatspor ise deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor ile karşılaştı. Bağdatspor’un rakibini yenmesi yetmeyecekti. Aynı puanlı Beylikbağıspor’un da deplasmanda Körfez GB’ye puan kaybetmesi gerekecekti. Bağdatspor, deplasmanda 4-1 kazandı. Körfez GB ise evinde Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Play-Off’u 17’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bitiren Bağdatspor ile Karamürselspor ikili averajları eşit olduğundan baraj maçı oynayacaklar. Bu iki takım arasında oynanacak baraj maçını kazanacak takım BAL’a yükselecek.