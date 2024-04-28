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BAL’a çıkacak ikinci takım baraj maçına kaldı

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta ilk iki sırayı alacak takımlar BAL’a yükselecekti. Play-Off’un son hafta maçları çok büyük çekişmeye sahne oldu, 6 takımdan dördünün de şansı vardı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
BAL’a çıkacak ikinci takım baraj maçına kaldı mask
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BAĞDATSPOR İLE KARAMÜRSEL 17’ŞER PUANLA PLAY-OFF’U BİTİRDİ

Son haftaya lider giren Karamürselspor, Çayırovaspor’a 1-0 kaybetti. Son haftaya averajla dördüncü sırada giren Bağdatspor ise deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor ile karşılaştı. Bağdatspor’un rakibini yenmesi yetmeyecekti. Aynı puanlı Beylikbağıspor’un da deplasmanda Körfez GB’ye puan kaybetmesi gerekecekti. Bağdatspor, deplasmanda 4-1 kazandı. Körfez GB ise evinde Beylikbağıspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Play-Off’u 17’şer puanla ikinci ve üçüncü sırada bitiren Bağdatspor ile Karamürselspor ikili averajları eşit olduğundan baraj maçı oynayacaklar. Bu iki takım arasında oynanacak baraj maçını kazanacak takım BAL’a yükselecek.

# Körfez, karamürsel, Karamürselspor

28 Nis 2024 - 20:34 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
06

Özgür - Bağdat spora başarılar.Hak ettiler.İnşallah final maçını kazanırlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 01:12
05

Kadıköylü - Bağdat spora yürekten başarılar diliyorum

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:50
03

Bağırganlı - Bağdat başkanının yerinde olsam çıksam ya da çıkmasam daha bu oyuncu grubu ve teknik ekibin hiç biri ile çalışmam.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 22:55
08

Paşa - @Bağırganlı 03 nolu yoruma cevabı: Çokmu kıskandın bu başarıyı..Adamlar iyi iş çıkardı.Tebrik edeceğine yazdığına bak.Kıskanç insanlardan korkulur.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 01:19
02

Kaptan - Burada genel averaj Bagdatsporda saçma bir uygulama

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:04
07

Özgür - @Kaptan 02 nolu yoruma cevabı: Bencede nasıl iş bu.Genel avaraja bakılması gerekmiyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 01:14
01

İzmitli - Körfez takımının hakkı verilmesi lazım adamlar ligin kaderiyle oynadı sonuncu olmalarına ragmen

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 21:44
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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