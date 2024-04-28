Maç sonu konuşan Vukovic taraftara çağrıda bulundu

Temsilcimizde konuşan Josip Vukovic Takım arkadaşlarımı ve takımımızı tebrik etmek istiyorum, herkes maksimumunu verdi. Bundan sonra aslında önümüzde 3 maç var, bunları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Tabi ki evimizde oynayacağımız karşılaşmada da taraftarımızın büyük desteğini bekliyoruz çünkü bu kulüp ve bu camia Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Bu maça gelince, maçı kontrol ettik. Değişiklikler biraz daha fazla enerji getirdi ve kazanmayı hak ettik. Gol attığım içim mutluyum çünkü bu camia için attığım ilk gol. Umarım ileride daha da fazlasını atarım. Daha iyi hissediyorum ve takım arkadaşlarımızla birlikte hedefimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.