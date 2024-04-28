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Maç sonu konuşan Vukovic taraftara çağrıda bulundu

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Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’u, 3-1’lik skorla mağlup eden Kocaelispor’da maç sonu konuşan Josip Vukovic “Taraftarlarımızın büyük desteğini bekliyoruz” dedi.

Muhammet Emin Can
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Maç sonu konuşan Vukovic taraftara çağrıda bulundu
Maç sonu konuşan Vukovic taraftara çağrıda bulundu
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Temsilcimizde konuşan Josip Vukovic Takım arkadaşlarımı ve takımımızı tebrik etmek istiyorum, herkes maksimumunu verdi. Bundan sonra aslında önümüzde 3 maç var, bunları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Tabi ki evimizde oynayacağımız karşılaşmada da taraftarımızın büyük desteğini bekliyoruz çünkü bu kulüp ve bu camia Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Bu maça gelince, maçı kontrol ettik. Değişiklikler biraz daha fazla enerji getirdi ve kazanmayı hak ettik. Gol attığım içim mutluyum çünkü bu camia için attığım ilk gol. Umarım ileride daha da fazlasını atarım. Daha iyi hissediyorum ve takım arkadaşlarımızla birlikte hedefimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

# VAR

28 Nis 2024 - 20:49 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Yorumlar

(3)
02

Kadıköylü - Siz haftaya bodrumu yenin Sakarya maçında sezonun taraftar rekorunu kırarız butun herşey sizin elinizde

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:45
03

Büyük Körfez - @Basiskele41 01 nolu yoruma cevabı: Abi sen niye her yorumun altındasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 00:48
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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