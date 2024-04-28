Trendyol 1.Lig’in, 32’inci hafta maçında Bandırmaspor’u konuk eden Kocaelispor sahadan 3-1’lik skorla ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf olarak ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Kocaelispor’u aldığı sonuç sebebiyle tebrik etti. Sözlerine devam eden Şimşek, sezon başından bu yana bakıldığı zaman Bandırmaspor’daki dördüncü hoca olduğunu ve artık futbolcuların da şapkayı önüne koyması gerektiğinin altını çizdi.
- Spor
Bandırmaspor Teknik Direktörü Şimşek futbolcuları hedef aldı
Kocaelispor’a mağlup olan Bandırmaspor’da maç sonu Teknik Direktör Yusuf Şimşek basın toplantısında konuştu ve oyuncularının şapkayı önlerine alması gerektiğini dile getirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.