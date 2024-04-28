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Bandırmaspor Teknik Direktörü Şimşek futbolcuları hedef aldı

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Kocaelispor’a mağlup olan Bandırmaspor’da maç sonu Teknik Direktör Yusuf Şimşek basın toplantısında konuştu ve oyuncularının şapkayı önlerine alması gerektiğini dile getirdi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Bandırmaspor Teknik Direktörü Şimşek futbolcuları hedef aldı
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Trendyol 1.Lig’in, 32’inci hafta maçında Bandırmaspor’u konuk eden Kocaelispor sahadan 3-1’lik skorla ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf olarak ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Kocaelispor’u aldığı sonuç sebebiyle tebrik etti. Sözlerine devam eden Şimşek, sezon başından bu yana bakıldığı zaman Bandırmaspor’daki dördüncü hoca olduğunu ve artık futbolcuların da şapkayı önüne koyması gerektiğinin altını çizdi.

# Bandırmaspor, kocaelispor, hafta

28 Nis 2024 - 20:58 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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