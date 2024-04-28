Asel Bebeğe nefes olalım

30 Nisan’da sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak canlı yayınla bağışlar toplanacak. Asel Sever’in kampanya gönüllüleri tüm iş insanlarını ve Kocaeli halkını Asel için desteğe davet ediyor. Kampanyasının yüzde 55’inin tamamlanan Asel bebek için Salı günü yapılacak büyük canlı yayında kampanyanın büyük bölümünün tamamlanması bekleniyor. Asel bebek için son bir ay kaldığını hatırlatan kampanya gönüllüleri, tüm Kocaeli halkından desteklerini esirgememelerini istiyor.