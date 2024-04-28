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Asel Bebeğe nefes olalım

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SMA hastası Asel Sever için valilik izni ile başlatılan dayanışma kampanyasına destek olmak ve Asel’in ihtiyacı olan ilaca kavuşması için büyük bağış gecesi yapılacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
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30 Nisan’da sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak canlı yayınla bağışlar toplanacak. Asel Sever’in kampanya gönüllüleri tüm iş insanlarını ve Kocaeli halkını Asel için desteğe davet ediyor. Kampanyasının yüzde 55’inin tamamlanan Asel bebek için Salı günü yapılacak büyük canlı yayında kampanyanın büyük bölümünün tamamlanması bekleniyor. Asel bebek için son bir ay kaldığını hatırlatan kampanya gönüllüleri, tüm Kocaeli halkından desteklerini esirgememelerini istiyor.

# Kocaeli, sosyal

28 Nis 2024 - 21:16 - Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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