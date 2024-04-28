Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Ne yaptın Derincespor

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Lig Kırmızı Grup’ta son iki haftaya düşme hattının üzerinde giren Belediye Derincespor, Pazar günü İzmir deplasmanında Menemenspor ile oynayacağı maçta 1 puan bile alsa kümede kalma yolunda çok önemli avantaj sağlayacaktı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Ne yaptın Derincespor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Derincespor, ilk 20 dakikayı 3-0 geride tamamladığı maçtan 7-1 gibi  farklı skorla mağlup ayrıldı, kümede kalma umutlarını zayıflattı.

İZMİR’DE İLK 20 DAKİKA 3-0 GERİYE DÜŞTÜ

Geçen hafta sahasında Somaspor’u 1-0 yenen Derincespor, düşme hattının üzerine çıkmıştı. En yakın rakibi Sarıyer’in 2 puan üzerinde son iki haftaya giren temsilcimiz, Pazar günü Play-Off’u garantileyen Menemen FK ile karşılaştı. Maça çok kötü başlayan, ilk 20 dakikada kalesinde 3 gol gören Derincespor, 29.dakikada da Furkan Şeker’in atılmasıyla da 10 kişi kaldı.

SON HAFTAYA DÜŞME HATTINDA GİRİYOR

Maçın ilk yarısını 4-1 geride tamamlayan Derincespor, ikinci yarıda 3 gol daha yedi, maçtan 7-1 mağlup ayrıldı. 37 puanda kalan Derincespor, son haftaya düşme hattında giriyor. Temsilcimiz, son maçını evinde Denizlispor ile oynayacak. 1 puan üzerindeki  38 puanlı Sarıyer ise ligden düşen Uşakspor’a konuk olacak. 39 puanla düşme korkusu yaşayan Etimesgut Belediyespor ise evinde ligin rahat takımı İnegölspor’u ağırlayacak. Derincespor’un ligde kalması çok zora girdi.

# hafta

28 Nis 2024 - 21:31 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Eser - Babalı oğullu, dayılı yeğenli Aile takımı kümeye düşer düşmez boşverin parayı basmışlar almışlar takımı eğleniyor adamlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 00:13
03

Aykut - Derince kümeye düşer hfyata diğer rakiplerde sıkınısız takımlarla oynuyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:58
02

Mentalite - Söz de Uçup kaçıyordu Derince ne oldu? Haber değeri dahi taşımaması lazım çünkü Kocaeli ile bir bağı yok o kulübün.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:54
01

Karamürsel - Alpay geri döndü Rahat olun kale gole kapalı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:02
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL