Ne yaptın Derincespor

Derincespor, ilk 20 dakikayı 3-0 geride tamamladığı maçtan 7-1 gibi farklı skorla mağlup ayrıldı, kümede kalma umutlarını zayıflattı.
İZMİR’DE İLK 20 DAKİKA 3-0 GERİYE DÜŞTÜ
Geçen hafta sahasında Somaspor’u 1-0 yenen Derincespor, düşme hattının üzerine çıkmıştı. En yakın rakibi Sarıyer’in 2 puan üzerinde son iki haftaya giren temsilcimiz, Pazar günü Play-Off’u garantileyen Menemen FK ile karşılaştı. Maça çok kötü başlayan, ilk 20 dakikada kalesinde 3 gol gören Derincespor, 29.dakikada da Furkan Şeker’in atılmasıyla da 10 kişi kaldı.
SON HAFTAYA DÜŞME HATTINDA GİRİYOR
Maçın ilk yarısını 4-1 geride tamamlayan Derincespor, ikinci yarıda 3 gol daha yedi, maçtan 7-1 mağlup ayrıldı. 37 puanda kalan Derincespor, son haftaya düşme hattında giriyor. Temsilcimiz, son maçını evinde Denizlispor ile oynayacak. 1 puan üzerindeki 38 puanlı Sarıyer ise ligden düşen Uşakspor’a konuk olacak. 39 puanla düşme korkusu yaşayan Etimesgut Belediyespor ise evinde ligin rahat takımı İnegölspor’u ağırlayacak. Derincespor’un ligde kalması çok zora girdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Eser - Babalı oğullu, dayılı yeğenli Aile takımı kümeye düşer düşmez boşverin parayı basmışlar almışlar takımı eğleniyor adamlar.
Aykut - Derince kümeye düşer hfyata diğer rakiplerde sıkınısız takımlarla oynuyor
Mentalite - Söz de Uçup kaçıyordu Derince ne oldu? Haber değeri dahi taşımaması lazım çünkü Kocaeli ile bir bağı yok o kulübün.
Karamürsel - Alpay geri döndü Rahat olun kale gole kapalı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.