Ne yaptın Derincespor

Derincespor, ilk 20 dakikayı 3-0 geride tamamladığı maçtan 7-1 gibi farklı skorla mağlup ayrıldı, kümede kalma umutlarını zayıflattı.

İZMİR’DE İLK 20 DAKİKA 3-0 GERİYE DÜŞTÜ

Geçen hafta sahasında Somaspor’u 1-0 yenen Derincespor, düşme hattının üzerine çıkmıştı. En yakın rakibi Sarıyer’in 2 puan üzerinde son iki haftaya giren temsilcimiz, Pazar günü Play-Off’u garantileyen Menemen FK ile karşılaştı. Maça çok kötü başlayan, ilk 20 dakikada kalesinde 3 gol gören Derincespor, 29.dakikada da Furkan Şeker’in atılmasıyla da 10 kişi kaldı.

SON HAFTAYA DÜŞME HATTINDA GİRİYOR

Maçın ilk yarısını 4-1 geride tamamlayan Derincespor, ikinci yarıda 3 gol daha yedi, maçtan 7-1 mağlup ayrıldı. 37 puanda kalan Derincespor, son haftaya düşme hattında giriyor. Temsilcimiz, son maçını evinde Denizlispor ile oynayacak. 1 puan üzerindeki 38 puanlı Sarıyer ise ligden düşen Uşakspor’a konuk olacak. 39 puanla düşme korkusu yaşayan Etimesgut Belediyespor ise evinde ligin rahat takımı İnegölspor’u ağırlayacak. Derincespor’un ligde kalması çok zora girdi.