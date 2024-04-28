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Motorlu araçlar parka giriyor

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İzmit Doğu Kışla Parkı’na motorlu araçların girmesi yasak olmasına rağmen akşam saatlerinde parka motosiklet ve benzeri motorlu araçların girdiğini belirten vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Motorlu araçlar parka giriyor mask
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Doğu Kışla Parkı’ndaki kameraların da bozuk olduğunu iddia eden vatandaşlar, “Güvenlik açısından burada sıkıntı yaşıyoruz. Motorlu araçlar parka giriyor ve parkta oynayan çocuklar için ciddi risk oluşturuyorlar. Bu alanı çok sayıda insan kullanıyor. Araçlar için gerekli park yerleri de var. Ama motorlu araçların içeriye girmesini anlamıyoruz. Bu konuda yetkili kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve motorlu araçların içeri girmesinin engellenmesini istiyoruz. Aynı zamanda bozuk olan kameraların da bir an önce güvenlik gerekçesi ile tamir edilmesini talep ediyoruz” dedi.

# VAR

28 Nis 2024 - 22:07 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Orhan - Kurye çalışanları maalesef çok berbatlar, izmit yürüyüş yolunda vızır vızır kıvıra kıvıra giderken bir de bağırıyor "sağına soluna bak" diye. Bu işe İl Trafik Müd. el atsın, ya da EDS ler bunlar içinde çalışıp cezai müeyyideler uygulasın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 00:17
01

Oktay - Sorun motorculara hakkı varmı onlar her deliğe girerler dur diyen ciddi kuruluş yok ondan olabilirmi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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