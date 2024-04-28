Doğu Kışla Parkı’ndaki kameraların da bozuk olduğunu iddia eden vatandaşlar, “Güvenlik açısından burada sıkıntı yaşıyoruz. Motorlu araçlar parka giriyor ve parkta oynayan çocuklar için ciddi risk oluşturuyorlar. Bu alanı çok sayıda insan kullanıyor. Araçlar için gerekli park yerleri de var. Ama motorlu araçların içeriye girmesini anlamıyoruz. Bu konuda yetkili kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve motorlu araçların içeri girmesinin engellenmesini istiyoruz. Aynı zamanda bozuk olan kameraların da bir an önce güvenlik gerekçesi ile tamir edilmesini talep ediyoruz” dedi.