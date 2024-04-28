EDS’ler yoğun trafiğe neden oluyor iddiası

Sabah ve akşam saatlerinde Karamürsel güzergahında ciddi trafik yoğunluğu yaşandığını ve buna EDS’lerin de eklenmesi ile trafiğin çekilmez hale geldiğini belirten vatandaşlar, “Karamürsel güzergahından işe giderken ve akşam İzmit’ten dönüşte sabah 1 saat akşam 1 ya da 1,5 saat aralığında trafik çilesi çekiyoruz. Gerçekten artık iyice kötü bir hal aldı ve son zamanlar da EDS’lerin aktif olması ile birlikte bu sıkışıklık git gide arttı kazalar da artışlara sebep oluyor.

HIZ SINIRI YÜKSELTİLMELİ

Sürekli düşük hızlarda ilerleyerek birbirini takip edenler ister istemez kaza yapıyor. Özellikle sağ şeritte ilerleyen TIR’lar tali yollardan ve ceplerden yola katılan araçlardan dolayı sol şeride kaçmak zorunda kalıyor. TIR’ların sol şeride geçmesinden dolayı trafik direkt kilit hale geliyor kocaman bir kütle bütün yolu kapatıyor. Zaten iş yorgunluğunun vermiş olduğu stres insanı daha da agresif ediyor ve trafikte tartışmalara sebep oluyor. Bu yol güzergahların da bu hız kısıtlaması trafiği daha kötü bir hale getirdiğini ne zaman anlayacaklar. Dümdüz boş yol da 82 kilometre hız ile gidildiğinde daha fazla trafik yoğunluğu ve zincirleme trafik kazalarına sebep oluyor. Bu yolu sınırlanacaksa en az 110 kilometre hız ile sınırlansın. Bu tür uygulamalar yüzünden birçok kaza ve zincirleme kazalara sebebiyet veriyor” dediler.