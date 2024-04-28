EDS’ler yoğun trafiğe neden oluyor iddiası

Sabah ve akşam saatlerinde Karamürsel güzergahında ciddi trafik yoğunluğu yaşandığını ve buna EDS’lerin de eklenmesi ile trafiğin çekilmez hale geldiğini belirten vatandaşlar, “Karamürsel güzergahından işe giderken ve akşam İzmit’ten dönüşte sabah 1 saat akşam 1 ya da 1,5 saat aralığında trafik çilesi çekiyoruz. Gerçekten artık iyice kötü bir hal aldı ve son zamanlar da EDS’lerin aktif olması ile birlikte bu sıkışıklık git gide arttı kazalar da artışlara sebep oluyor.
HIZ SINIRI YÜKSELTİLMELİ
Sürekli düşük hızlarda ilerleyerek birbirini takip edenler ister istemez kaza yapıyor. Özellikle sağ şeritte ilerleyen TIR’lar tali yollardan ve ceplerden yola katılan araçlardan dolayı sol şeride kaçmak zorunda kalıyor. TIR’ların sol şeride geçmesinden dolayı trafik direkt kilit hale geliyor kocaman bir kütle bütün yolu kapatıyor. Zaten iş yorgunluğunun vermiş olduğu stres insanı daha da agresif ediyor ve trafikte tartışmalara sebep oluyor. Bu yol güzergahların da bu hız kısıtlaması trafiği daha kötü bir hale getirdiğini ne zaman anlayacaklar. Dümdüz boş yol da 82 kilometre hız ile gidildiğinde daha fazla trafik yoğunluğu ve zincirleme trafik kazalarına sebep oluyor. Bu yolu sınırlanacaksa en az 110 kilometre hız ile sınırlansın. Bu tür uygulamalar yüzünden birçok kaza ve zincirleme kazalara sebebiyet veriyor” dediler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(14 )
Babür Bey - derince de 3x3 bölünmüş yolda hız sınırı 70 km. çoğu şöför ceza dan korktuğu için 50 km ile gidiyor. yetkililer trafik olmayan yerde bile trafik yaratmayı başardılar. tebrikler!
Ahmet K. - Bölünmüş yollarda hız 110 km/h yasa ile belirlenmiş. Demek ki yerel yönetimler yasaların üstünde..
5441 - Gayet memnunum bence trafik rahatladı rahatsız olanlar gaza basıp ceza ödeyebilir..
Dogru - Dogru
Hakan C - 99 olsun bari
Emre Ks - Hız 90 km saat olmalı 82 düşük bir sürat 90 tehlikeli bir sürat değil.
Aa - Akan trafigi de kitliyor. Carsi merkezine , merkez bankasindan realin oraya kadar koyun anlarim ama sirintepe koprusundne eski cezaevine kadar bir tane yaya gecmiyor orda akan trafigi durduruyor resmen trafik oluyor araclar yavas gittigi icin
Sardalya - 70 80km azmı,sanki çok düzgün kullanıyor millet.
Ks - Trafik felc oldu
İsyankar - Kocaeli’nin sanki altarnatig yolları varmış gibi birde eds yi de insanların başına bela ettiler önce trafik derdine çare bulun
Kağan - Sanki EDS’den önce trafik Kuzey Marmara otoyolu gibi akıyordu !
Trafik - EDS ler çok iyi oldu, yollar yarış pistine dönmüştü,trafik daha iy akıyor,kaza riski Eskiden kamyon arkasına yazılan yazı: Kes hızını üzme el kızını,
İzmitli - Kesinlikle katılıyorum. Bu düşük sürat bu yolda eşyanın tabiyatına aykırı , olmaz olmamalı . En kısa sürede güncellenmeli .
Derince Yenikentli - derince eskiyolda liman yolu her saat kalabalık birde ışıklar var limandan çıkan sayısı belirsiz kamyon tır İzmit istikametine gidiyorsunuz o kadar ağır araçlar tırlar 60 küçük araçlar 70 ile gidiyor o trafik rahatlarımı hiç bir yerede dönüş yokki aralarda bariyerler hanki kafa hanki bilirkişimi bilmez kişilermi böyle bir uyğulama yapmış birde her yere hız kesen setler setler setler birde tam rampa çıkışına yakın yerlere bile bunları yapanlara trafik için beyin alıp akıl dolduracağım
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.