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Sertif Gökçe özel kalem müdürünü atadı

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Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin özel kalem müdürü belli oldu.

Sertif Gökçe özel kalem müdürünü atadı mask
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31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP’den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, belediyedeki kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Gökçe, birim müdürlerinde yaptığı değişikliklerin ardından önemli pozisyonlardan birinin daha atamasını yaptı. Yedi yıl boyunca kendisine danışmanlık yapan Süleyman Derse'yi Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Derince

28 Nis 2024 - 22:59 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ziyaretçi - Çene suyunu ucuzlativer dışarıya dört beş çeşme yapinda halka hizmet olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 01:29
01

Fatkar583901. - İyi bal tutan parmagını yalayacak tabiy ki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 00:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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