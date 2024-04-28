Sertif Gökçe özel kalem müdürünü atadı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP’den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, belediyedeki kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Gökçe, birim müdürlerinde yaptığı değişikliklerin ardından önemli pozisyonlardan birinin daha atamasını yaptı. Yedi yıl boyunca kendisine danışmanlık yapan Süleyman Derse'yi Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

Kaynak: Haber Merkezi