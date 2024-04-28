Sertif Gökçe özel kalem müdürünü atadı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP’den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, belediyedeki kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Gökçe, birim müdürlerinde yaptığı değişikliklerin ardından önemli pozisyonlardan birinin daha atamasını yaptı. Yedi yıl boyunca kendisine danışmanlık yapan Süleyman Derse'yi Özel Kalem Müdürü olarak atadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ziyaretçi - Çene suyunu ucuzlativer dışarıya dört beş çeşme yapinda halka hizmet olsun
Murt19 - Afiyet olsun
Fatkar583901. - İyi bal tutan parmagını yalayacak tabiy ki
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.