Gebzespor puan farkını 1’e indirdi

SON İKİ HAFTAYA GİRİLDİ

Son iki haftaya girerken Çorluspor 64 puanla lider, Gebzespor ise 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gebzespor, son iki maçında bu hafta İfaspor ile deplasmanda karşılaşacak, son hafta ise evinde Babaeskispor’u konuk edecek. Lider Çorluspor ise bu hafta evinde Yuvacıkspor son hafta deplasmanda bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor’a konuk olacak.