Gebzespor puan farkını 1’e indirdi

SON İKİ HAFTAYA GİRİLDİ
Son iki haftaya girerken Çorluspor 64 puanla lider, Gebzespor ise 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gebzespor, son iki maçında bu hafta İfaspor ile deplasmanda karşılaşacak, son hafta ise evinde Babaeskispor’u konuk edecek. Lider Çorluspor ise bu hafta evinde Yuvacıkspor son hafta deplasmanda bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.