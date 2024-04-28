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Gebzespor puan farkını 1’e indirdi

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BAL 2.Grup’ta şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, lider Çorluspor’un bay olduğu haftada Pazar günü sahasında Tekirdağ Sarayspor’u konuk etti. Mor-Beyazlı ekip, rakibini 5-0 yendi, Çorluspor ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

Uğur Uludağ
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Gebzespor puan farkını 1’e indirdi mask
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SON İKİ HAFTAYA GİRİLDİ

Son iki haftaya girerken Çorluspor 64 puanla lider, Gebzespor ise 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Gebzespor, son iki maçında bu hafta İfaspor ile deplasmanda karşılaşacak, son hafta ise evinde Babaeskispor’u konuk edecek. Lider Çorluspor ise bu hafta evinde Yuvacıkspor son hafta deplasmanda bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor’a konuk olacak.

# hafta

28 Nis 2024 - 23:07 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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