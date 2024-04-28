Gölcükspor, İstanbul’da son dakikada yıkıldı

KULLARSPOR İLE PUANLAR EŞİTLENDİ
İl sıralamasında Kullarspor ile puanları eşitlenen, 44’er puana gelen iki takımımız kalan iki haftada puan kaybetmek istemeyecekler. Gölcükspor son iki maçında bu hafta evinde Lüleburgaz, son maçında ise deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak. Kullarspor ise bu hafta evinde Kapaklı, son hafta İstanbul’da Taçspor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet - Şu takım liderlere yakın olmalı ama hoca seçimi yanlış yönetim işte sonuçlar torpille bukadar küme düşerse şaşırmayın 3 lig takımları bukadar bütceyle yönetiliyo ama bizimkiler küme düşmelere oynuyolar yazık vatandaşlardan çıkan paralara
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.