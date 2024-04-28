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Gölcükspor, İstanbul’da son dakikada yıkıldı

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BAL 2.Grup’ta il sıralamasında en iyi ikinci takım konumunda bulunan Gölcükspor, Pazar günü İstanbul’da Feriköyspor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısını Burak Toker’in attığı golle 1-0 önde bitiren Kırmızı-Siyahlı ekip, uzun süre önde götürdüğü maçta bitime 7 dakika kala yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Gölcükspor, İstanbul’da son dakikada yıkıldı mask
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KULLARSPOR İLE PUANLAR EŞİTLENDİ

İl sıralamasında Kullarspor ile puanları eşitlenen, 44’er puana gelen iki takımımız kalan iki haftada puan kaybetmek istemeyecekler. Gölcükspor son iki maçında bu hafta evinde Lüleburgaz, son maçında ise deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak. Kullarspor ise bu hafta evinde Kapaklı, son hafta İstanbul’da Taçspor’a konuk olacak.

# hafta, İstanbul

28 Nis 2024 - 23:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ahmet - Şu takım liderlere yakın olmalı ama hoca seçimi yanlış yönetim işte sonuçlar torpille bukadar küme düşerse şaşırmayın 3 lig takımları bukadar bütceyle yönetiliyo ama bizimkiler küme düşmelere oynuyolar yazık vatandaşlardan çıkan paralara

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 00:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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