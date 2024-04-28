Sır dolu cinayet! Yaralı halde dakikalarca yürüdü

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Büyükçekmece Tepecik Atatürk Mahallesi Ulus Caddesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı’nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç’un yerde hareketsiz yattığını farkedip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç’un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yıldıray Koç’un yerde yattığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yerde hareketsiz yatan Yıldıray Koç’a ilk yardım yapmaya çalıştıkları anlar yer aldı. Saldırganın kimliği ve olayın nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.