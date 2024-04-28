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Sır dolu cinayet! Yaralı halde dakikalarca yürüdü

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Büyükçekmece’de aldığı bıçak darbesinin ardından dakikalarca yürüyen şahıs hayatını kaybetti. Olayın failleri ve nedeni henüz belirlenemezken, şahsın yerde yattığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sır dolu cinayet! Yaralı halde dakikalarca yürüdü
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Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Büyükçekmece Tepecik Atatürk Mahallesi Ulus Caddesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı’nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç’un yerde hareketsiz yattığını farkedip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Koç’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yıldıray Koç’un yerde yattığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yerde hareketsiz yatan Yıldıray Koç’a ilk yardım yapmaya çalıştıkları anlar yer aldı. Saldırganın kimliği ve olayın nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

28 Nis 2024 - 23:26 - Asayiş --- Okunma

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