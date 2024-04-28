Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Çay ocağındaki kavga kanlı bitti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran şahsı tabanca ile vurarak yaraladı.

Çay ocağındaki kavga kanlı bitti!
Çay ocağındaki kavga kanlı bitti!
+2
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. isimli şahıs Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'ta faaliyet gösteren çay ocağının camını bilinmeyen bir sebeple kırdı. Olayın ardından E.Ö. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın yerini kavgaya bırakmasıyla iş yeri sahibi, tabanca ile E.Ö'ye ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kasık bölgesinden yaralanan E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, esnafın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çay ocağındaki kavga kanlı bitti!
Çay ocağındaki kavga kanlı bitti!

Çay ocağındaki kavga kanlı bitti!

# polis, sevk

28 Nis 2024 - 23:44 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Remziye - Bu sokakta çay ocağının önünde genelde tehlikeli tipler oluyor o yüzden o sokağı kullanmıyoruz

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:51

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL