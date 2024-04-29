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Ölüm Yokuşu’ndan yine ağır araçlar giriyor

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İzmit’te ‘Ölüm Yokuşu’ olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı’nda yeniden ağır tonajlı araçlar geçmeye başladı.

Ölüm Yokuşu’ndan yine ağır araçlar giriyor mask
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Bulvarın üst bölgesinde bulunan trafik polislerinin kaldırılması ile birlikte yeniden ağır tonajlı araçların bulvarı kullanmaya başladığını söyleyen vatandaşlar, “Bu yoldan geçtiğimiz gün harç mikseri yukarı çıktı. Sürekli ağır tonajlı araçlar görmeye başladık. Araç çekicileri de artık bu yolu kullanıyor. Gerçekten bu yolda yeni bir can pazarı yaşanmadan daha önce bekleyen polis ekiplerinin yeniden aynı noktada bekleyerek önlem almalarını istiyoruz. Bu konuda gerekli önlemlerin bir an önce yetkili kurumlar tarafından alınmasını bekliyoruz” dedi.

# yeni, polis, araç

29 Nis 2024 - 00:05 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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