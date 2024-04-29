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Emekli Kenan Amca arsa desteği istiyor

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Körfez Kirazlıyalı’da ikamet eden 61 yaşındaki Kenan Altuntaş’ın hayırsever vatandaşlardan bir talebi var.

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Emekli Kenan Amca arsa desteği istiyor mask
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Emekli olan Altuntaş, 10 bin lira emekli maaşı aldığını ve bunun 5 bin lirasını kiraya verdiğini belirterek, talebi hakkında bilgi verdi. Altuntaş, “10 bin lira maaşın 5 bin lirasını kiraya verdiğim için Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedim. Bana arsa bulursam üzerine prefabrik yapılması için yardım edebileceklerini söyledi. Ancak benim arsam yok ve arsa alacak durumum da yok. Hayırseverlerden bana küçük bir prefabrik yapılabilecek kadar bir arsa vermelerini istiyorum. Çünkü 10 bin lira maaş ile yaşamam çok mümkün değil. Ama kira vermezsem en azından biraz idare edebilecek duruma geleceğim. Bu konuda hayırsever iş insanlarından destek bekliyorum. Gerçekten gidecek bir kapımız kalmadı. Bana yardım edilmesini istiyorum” dedi.

# Büyükşehir

29 Nis 2024 - 00:30 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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