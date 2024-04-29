Parktaki inşaat atıkları kaldırılmalı

Parkın yanındaki yeşil alanının inşaat nedeniyle zarar gördüğünü, diğer kısmının ise inşaat atıkları ile dolu olduğunu belirten vatandaşlar, “Çocuklarımızın oynadığı bu park içindeki inşaat atıklarının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. İnşaat nedeniyle hasar gören yeşil alanında tekrar düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda inşaatı yapan müteahhit firmanın da belediye tarafından uyarılmasını talep ediyoruz” dedi.