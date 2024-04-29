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Parktaki inşaat atıkları kaldırılmalı

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Kartepe Şehit Kamil Akgün Parkı içindeki yeşil alana konulan inşaat malzemeleri haftalardır parkın içinde kaldırılmaması nedeniyle vatandaşların şikayeti var.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Parktaki inşaat atıkları kaldırılmalı mask
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Parkın yanındaki yeşil alanının inşaat nedeniyle zarar gördüğünü, diğer kısmının ise inşaat atıkları ile dolu olduğunu belirten vatandaşlar, “Çocuklarımızın oynadığı bu park içindeki inşaat atıklarının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. İnşaat nedeniyle hasar gören yeşil alanında tekrar düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuda inşaatı yapan müteahhit firmanın da belediye tarafından uyarılmasını talep ediyoruz” dedi.

29 Nis 2024 - 01:25 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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