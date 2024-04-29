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29 Nis 2024 - 08:59- Gündem G:

Meteorolojiden Kocaeli için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 kente gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Meteorolojiden Kocaeli için gök gürültülü sağanak uyarısı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kocaeli’de bugün 17 derece ve yağmurlu, Salı günü 19 derece bulutlu, Çarşamba 18 derece yağmurlu, Perşembe 19 derece parçalı bulutlu, Cuma gününden Pazar gününe kadar ise yağmurlu bir hava bekleniyor.

# Kocaeli, sağanak, meteoroloji

29 Nis 2024 - 08:59 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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