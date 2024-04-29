İzmit’te tramvay geçince bulunduğu bina yıkılmıştı: Barcelona Bar, yeni yerinde açıldı

YERLERİ YIKILMIŞTI



İzmit Barlar Sokağı bölgesinde Otel Asya karşısında tramvay güzergâhında kalan binanın istimlak edilip yıkılmasından sonra kapanan Barcelona Bar, yıllardır süren mücadelenin ardından Barlar Sokağı’nın dışında, İzmit Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak Ata İş Merkezi’nin zemin katında görenlerin hayran kalacağı bir tasarımla ve konseptle yeniden açıldı. Bercelona Bar’ın açılış kurdelesini eski İzmit Belediye Başkanı ve Milletvekili Hikmet Erenkaya tarafından kesildi. Açılışta kısa bir konuşma yapan İşletmeci Serkan Güyük, İzmitli eğlence severlere farklı, akustik, bar ortamından farklı, benzerine az rastlanır şekilde tasarlanmış bir kafeteryayı andıran yeni işletmelerini yıllar sonra da olsa hizmete açmaktan keyif aldığını söyledi.



AÇILIŞA KATILIM YÜKSEKTİ



Barcelona Bar’ın yeni yerindeki açılışına katılım yüksek oldu. Açılışa, Merkezi Eğlence Yatırımcıları Derneği (MEYDER) Başkanı Yaşar Kibar, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Gelecek Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emel Oruç, İKM Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediye Meclisi eski üyesi Nejat Çakır, Kocaeli Tokatlılar Dernek Başkanı Turan Şahin, İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği kurucu Başkanı Davut Çevik, Genel-İş Şube Başkanı Vedat küçük, gazeteciler ve çok sayıda işletme sahipleri hazır bulundu. Açılış kurdelesini kesen Erenkaya, “İzmit’in böylesi güzel, farklı mekânlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.



YILLAR SONRA RUHSAT VERİLDİ



Yeni yerinde hizmete açılan Barcelona Bar’ın işletmecisi Serkan Güyük, gazetemize yaptığı açıklamada “2017 yılında yerimiz yıkılırken bize şehrin başka bir noktasında ruhsat verileceği söylenmişti. Ancak sıkıntılar yaşandı, ruhsat verilmedi. Uzun uğraşlarımız ve mücadelemiz sonrasında Barlar Sokağı dışında, farklı bir adreste ruhsatımızı aldık ve işletmemizi açtık. Bu süreçte bize destek olan basın gazeteciler ve basın kurulmuşlarının yanında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



KAFETERYA HAVASINDA TASARLANDI



İzmit Ömerağa Mahallesi Dündar Çiğit Sokak N0: 8 Ata İş Merkezinin zemin katında hizmete açılar Bercelona Bar, benzerlerine az rastlanır bir konseptte yapıldı. Mekânın giriş katını alışılagelmiş bar tarzında tasarlatırken ikinci kat, kafeterya konseptinde tasarlandı ve dekore edildi. Antika görünümlü ve şark havasını yansıtan masalar, sandalyeler ve oturma grupları yer alıyor. Mekânın kırmızı tuğla tasarımlı duvarları eski rengârenk evlerin dış kısmına benzetilen görsel objelerle süslenmiş.



İZMİTLİLERİ MEKARA DAVET EDİYORUM



Mekanın tavanı bambularla kaplanmış ve tavanın bir kısmı yaylı sistemle açılır kapanır hale getirilmiş. Benzerlerinden farklı bir mekan yaran Serkan Güyük, duvar süslemelerinden tavandaki bambulara kadar tasarımı kendi elleriyle yaptığını belirtti. Güyük, “İzmitlilerin keyifli vakit geçirebileceği, aileleriyle arkadaşlarıyla gelip huzurla oturabileceği, sohbet edeceği bir mekan oluşturdum. Tüm Kocaelilileri, yıllar sonra tekrar hizmete açmayı türlü güçlüklerle başarabildiğim mekanıma davet ediyorum” ifadelerini kullandı.





