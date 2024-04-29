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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeniden Orta Doğu turunda

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinken bugün Suudi Arabistan'a gidecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yeniden Orta Doğu turunda mask
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Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları belli oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Orta Doğu turu kapsamında Ürdün ve  İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.

İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

# ifade, Körfez, Gazze, İsrail

29 Nis 2024 - 09:11 - Dünya --- Okunma

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