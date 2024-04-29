2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.