Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Esenyurt’ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu.

2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

29 Nis 2024 - 09:12 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL