YÖK inceleme başlattı! Vakıf üniversitelerine düşük maaş uyarısı

Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı şikayetinde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı konuya ilişkin TBMM'ye gönderdiği yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yaptıklarını bildirdi.

YÖK, şu tespitte bulundu:

"Konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücrette, vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen ücret türüne sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı tarafça anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla; Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine karar verilmiştir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına, öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasının uygun bulunmuştur. Söz konusu kararlar vakıf yükseköğretim kurumlarına tebliğ edilmiştir."

9 ÜNİVERSİTEDE İNCELEME

YÖK, kendilerine de benzer yönde şikayetler geldiğini belirterek, akademik personel ücretlerinin mevzuat kapsamında ödenip ödenmediğine ilişkin dokuz vakıf üniversitesinde inceleme yapıldığını belirtti.

Kaynak: Sabah