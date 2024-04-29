Sıfır ve ikinci el arabada sert fren! Fiyatlar dibi gördü oran verildi

Yılın ilk çeyreğinde sıfır ve ikinci el araç piyasasına ilişkin dikkat çeken veriler geldi. Mart ayında trafiğe kayıtlı otomobil sayısı yılın ilk iki ayına göre yavaşlarken, ikinci elde noter devri ile yapılan satışlarda düşüş görüldü. Peki sıfır ve ikinci elde yaşanan sert frenin nedenleri neler? Araç piyasasındaki durgunluk fiyatları nasıl etkiliyor? İşte detaylar...

İkinci el otomobillerde mart ayında noter devri ile yapılan satışlar önceki yılın aynı ayına göre 21.3 oranında azaldı. Ocak-mart döneminde toplam devirler otomobilde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 düşüşle 1 milyar 684 bin 744 adet seviyesinde gerçekleşti.

Sıfır otomobilde ilk üç ay, bir önceki yıla oranla %36,3 büyüme kaydedildi. Toplam pazarda ise %37.5 büyüme ile kayda geçen bir süreci geride bıraktık.

Geçtiğimiz Mart ayının 88.000 adet olduğu göz önünde bulundurulursa %10 ila 15 arası daralma söz konusu. Düşen talepte krediye erişimde yaşanan güçlükler ön plana çıkarılsa da cazibesini kaybeden sıfır otomobil fiyatları, sonlanan kampanyalar ve süreç içerisinde doyan talepte etki eden önemli faktörler arasında.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA AZALMANIN NEDENİ NE?

İkinci el piyasasında daralma yaklaşık 8 aydır etkisini gösteriyor. Bir önceki yılın ilk üç ayı ile kıyaslandığında ikinci el otomobil satış adetlerinde %10,3 düşüş kayda geçmiş olmasına rağmen, 2024 yılı ilk üç ayında kademeli olarak artış söz konusu.

Bu dönemde otomotiv piyasasında genel bir durağanlık yaşanmıyor, sadece ikinci elde etkisini hissettiriyordu. Ocak 2024 itibarıyla artmaya başlayan sıfır fiyatlarının geldiğimiz noktada cazibesini kaybetmesi ve artan sıfır fiyatlarına karşı ikinci el fiyatlarının sabit kalması ile birlikte talep ikinci ele kaymaya başladı.

Özetle krediler konusu oldukça etki etse de ikinci el açısından kullanıcı tercihinde yaşanan değişimin ana faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bankalarda kredi faiz oranları yaklaşık 3.60’dan başlarken, finansman kuruluşlarında bu oran yaklaşık yüzde 4 seviyesinden başlıyor. En düşük oranlardan kredi kullanıldığı takdirde 200.000 TL için örnek vermek gerekirse, aylık ödeme yaklaşık 12.000 TL civarında oluyor. Elbette bu noktada yüksek faizler kadar krediye erişim de yaşanan güçlükler de söz konusu.

Kaynak: Milliyet