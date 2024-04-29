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Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu

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Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu.

Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu mask
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Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu.

Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.

Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

# Türkiye

29 Nis 2024 - 09:32 - Türkiye --- Okunma

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