Halk otobüsü şoförü kumar oynarken görüntülendi

Hak Hukuk - Tabi bu arkadaşımızın yaptığı hata arkadaşlar yolculara gelince yolcuya saygı yok diyosunuz yolcunun şoföre saygısı var mı ineceği yere kadar telefonla konuşur kafasını sisirir soforde bir insan sonuçta her zaman kendinizi haklı gormeyin adam trafikte kalır yol un diğer tarafına geç kalır sanki raylı sistem yada teleferik mis gibi bu araçlar hesap sorarsınız nerde kaldınız birde sinirli sinirli adam keyfinden geç kalmaz yolda bir aksilik çıkar bunu düşünen yok durakta dakikalarca beklersiniz otobüse binince çantanızı cüzdanınızı karistirir akbil ararsınız otobüsün zamanını alırsınız sizlerde hiç hata yok sizin soforlerle ne işiniz var hayatınıza odaklanın işinize gidin evinize gidin şoför 65 lik almamış yoldan şoför birine kötü davranmis sizi ilgilendiren bir şey yok alınmayan yolcu kötü davranilan yolcu kendisi şikayet ediyo zaten gerekli ceza uygulaniyo herşeye karismayin yolculuğunuz u tamamlayın işinize gidin çok gereksiz sorular sormayın gideceğiniz yeri bilmiyorsanız sorarsınız yardımcı olunur birazda kendinize bakın tabi genelle me yapmiyorum zaten kendini bilen insanlar onlara teşekkür ediyorum işine gidip geliyo selam veriyo günaydın diyo kendini bilmeyen insanlar yüzünden o güzelim insanlara da şoför kötü davranmak zorunda kaliyo bu adam günlük 500 kişi tasiyo 498 kişi memnun 2 kişi memnun olmuyo sizce problem kimde