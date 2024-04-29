Halk otobüsü şoförü kumar oynarken görüntülendi

Kocaeli’de çekilen görüntülerde, özel halk otobüsü şoförü, İzmit- Derince seferini yaptığı sırada, seyir halindeyken cep telefonundan kumar oynarken görüntülendi. Vatandaşlar yaşananlar sonrası şoförden şikayetçi olurken, şoförün bu tutumuyla yolcuların canına hiçe saydığını söylediler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Ünal - Devlet neden yasaklamiyor bu siteleri haberi yokmu bu tür şeylerden.. Facebook Twitter Instagram her yerde bunların reklamları var..yuvalar dağılıyor millet perişan oluyor
Kuzucuk - Hemen arabalar eski diyorsunuz şu yorumları yaparken kendinize bakı yor musunuz hiç şofer aksama kadar insanların kahrını çekiyor üstüne üstlük aksam yakıt alacak para yok boşa konuşuyor sunuz her şeye zam üstüne zam geliyor mazot almış başını gidiyor bir yıldır zam alamamış bu esnaf hiç sesiniz çıkmıyor hakmı bu yazdıklarınız param yok beni idare et desen %70 i geç otur der kimseyi yolda bırakmayan bu esnafa butarz konuşma ayıp yapmayın bu arkadaşımız doğru bir hareket yapmıyor amma hemen arabalar kötü eski deme hakkına sahip değilsiniz bugün bir araba 6 milyon kazansa oda eski arabayla akşama kadar çalışmak istemez saygılar yorum yaparken kendini arabacının yerine koyarak yorum yapalım bakalım yorum yapanlar nekadar doğru
Vatandaş Emekli - Zor geçinıyoruz derler zam isterler
Midas - Araçlar hindistandakilerden farksız
Hak Hukuk - Tabi bu arkadaşımızın yaptığı hata arkadaşlar yolculara gelince yolcuya saygı yok diyosunuz yolcunun şoföre saygısı var mı ineceği yere kadar telefonla konuşur kafasını sisirir soforde bir insan sonuçta her zaman kendinizi haklı gormeyin adam trafikte kalır yol un diğer tarafına geç kalır sanki raylı sistem yada teleferik mis gibi bu araçlar hesap sorarsınız nerde kaldınız birde sinirli sinirli adam keyfinden geç kalmaz yolda bir aksilik çıkar bunu düşünen yok durakta dakikalarca beklersiniz otobüse binince çantanızı cüzdanınızı karistirir akbil ararsınız otobüsün zamanını alırsınız sizlerde hiç hata yok sizin soforlerle ne işiniz var hayatınıza odaklanın işinize gidin evinize gidin şoför 65 lik almamış yoldan şoför birine kötü davranmis sizi ilgilendiren bir şey yok alınmayan yolcu kötü davranilan yolcu kendisi şikayet ediyo zaten gerekli ceza uygulaniyo herşeye karismayin yolculuğunuz u tamamlayın işinize gidin çok gereksiz sorular sormayın gideceğiniz yeri bilmiyorsanız sorarsınız yardımcı olunur birazda kendinize bakın tabi genelle me yapmiyorum zaten kendini bilen insanlar onlara teşekkür ediyorum işine gidip geliyo selam veriyo günaydın diyo kendini bilmeyen insanlar yüzünden o güzelim insanlara da şoför kötü davranmak zorunda kaliyo bu adam günlük 500 kişi tasiyo 498 kişi memnun 2 kişi memnun olmuyo sizce problem kimde
Bıktık - Bütün bunlar bu adamın seyir halinde kumar oynamasını yada telefonla konuşmasını insanların canını tehlikeye atmasını gerektirmez mantıklı düşünün biraz ya adam düzgünce işini yapacak bizim çektiğimiz nedir bunlardan ya tabiki yaşlı birine yada bı bayana gereksiz sesini yükselten ve azarlayan şoför karşısında bilinci ve haksızlığa tahammül edemeyen insanları bulur bu aynı zamanda şoföre haksızlık yada vs yapan insanlar içinde geçerli
041 - Haberde ne yazıyor sen ne anlatmışsın.bence bu kişinin savunulması bu deyil.
9. Köy - Bütün bu sebepler beyefendinin seyir halinde kumar oynamasını haklı çıkardı mı?
HAYIR
Bahane değil iş üretelim
Yada bu işi yapmayalım
Cedit Li - Napsin adam boş vakti yok kaza yapsada biliyor ki birşey olmaz hiç değilse parayı bulayım diye uğraşıyor
Allah akıl fikir versin arkadaşlık siteleri kumar siteleri ve buna benzer sitelerden bizleri korusun
Başkasının bişey yapacağı yok
. - Kaç çocuğun ölümüne sebep oldu bu tarz şoförler?
Yolcu - Eyy belediye vermedin zammı minibüsçü kumara düştü
Hkad56& - Yolcuya saygı yok
Kaptan - bir çok özel halk otobüsü şoförü böyle çok telefonla konuşup telefona bakarak gidiyorlar bazen yaşlı insan görünce zoraki alıyorlar ya da almadan gidiyorlar araç durmadan kapıyı açıyorlar denetim sıfır, belediye otobüslerinin çoğaltılması lazım
041 -
Çok doğru tespit
Derinceli - Halk Otobüsleri resmen dökülüyor. 2 gün önce Derince geçit durağına (bankalar tarafı) yanaşan otobüsün arka tamponu kendiliğinden koparak düştü. İşte biz bu arabalarda seyahat ediyoruz
Emekci - KBB BASKANI KENDISINE BAGLI ULASIM DAIRESINE KAYITLI TASIDIGI KISILERIN GUVENLIGINI UMURSAMAYAN BU SOFORU VE BU TIPLERE ARABA TESLIM EDEN OTOBUS SAHIPLERINI ULASIMDAN CIKARTARAK GEREGINI YAPMASI GEREKIR.
Ss - Insanlarin hayatlariyla oynuyorlar bunün yaninda 65 yas ustu vatandaslari ya otobus e bınerken haŕeket ediyorlar ya durakta gorup almiyorlar ya da beddualar kufurler ediyorlar.ben bizzat bunlari yasayip belki 500 kere 153 u aramisimdir sonuc kocaman sifir.anlamadigim bu ozel halk otobuslerini azaltip belediye otobuslerini niye cogaltmiyorlar
Behçet Boy - Derince ilçesi , daha ne kadar kötü yaşanmaz Bi halde olabilir ki
Character - Vaktinde kalkan otobus yok
Yolcuya saygı gösteren şöför yok
Arabalar resmen dökülüyor
Bunu denetleyecek belediye yok
İzmit halkı bunu hak ediyor mu?
O da koca bir soru işareti
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.