Bizim maç öncesinde Sakaryaspor’un büyük sıkıntısı var

Krfz_shark - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Yazmayım dedim de daha 2-3 yıl önce hesabınızı kestik 4-0 :D ama siz doymazsınız son maça iş kalmayacak ama her türlü şimdiden yazıyorum buraya eğer KOCAELİSPOR-sakarya ile final yaparsa sizin şansınız yüzde 1 bile değil güle oynaya burada da yine tarihi hezimete hazır olun söylim 4-5 tane atarız... SİLMEYİN BU YORUMU