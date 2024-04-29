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29 Nis 2024 - 10:21- Spor G:

Bizim maç öncesinde Sakaryaspor’un büyük sıkıntısı var

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Ligin son haftasında Kocaelispor’a konuk olacak Sakaryaspor’da teknik ekibi en fazla düşündüren konu takımdaki önemli futbolcuların sarı kart sınırında olması.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Bizim maç öncesinde Sakaryaspor’un büyük sıkıntısı var mask
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Ligin son haftasında Kocaelispor’a konuk olacak Sakaryaspor’da teknik ekibi en fazla düşündüren konu takımdaki önemli futbolcuların sarı kart sınırında olması. Rajko Rotman, Odise Roshi, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Isaac Donkor, Bülent Uzun ve Del Valle Giresun maçına sınırda çıktı. Sadece Bülent Uzun sarı kart görüp Tuzla maçında cezalı duruma düştü. Bu maçta sarı kart gören Burak Süleyman ile Koray Kılınç da ceza sınırına geldi. Yeşil-Siyahlı ekipte 8 futbolcu Tuzlaspor maçına sınırda çıkacak. Bu isimlerden sarı kart gören Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

# kocaelispor, ceza

29 Nis 2024 - 10:21 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(17)
24

Burak 54 - Resimdekini tanıyanlar parmak kaldırsın! Tanımayanlar tanıyanlara namını sorsun!

Bize bi deplasman borcunuz var körfez!

Kapıları açın! Adapazarlılar geliyor!

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 23:28
22

Elli4 - Atı alan Üsküdarı geçti kocaelii??

??TATANGALAR ??

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 22:11
21

Fatih - Ada bize hayran gazetelerimizi bile okuyorlar,az kaldi ada son hafta izmit size dar gelir

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 21:12
17

Adalı - Sizin maça gelene kadar o iş biter Sakarya Kocaeli maçına çok rahat çıkar

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 29 Nisan 18:22
23

Sadece Körfez - @Adalı 17 nolu yoruma cevabı: Sizin bu havanıza da bitiyoruz ya. Giresun’u zor yendin havan kime.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:23
16

Bir nefes - Kacaeli bodrumda kaybeder sakarya tuzlayı yener ligi sakaryaspor 3 cü bitirir sakaryaspor süper lige çıkar

Yanıtla . 6Beğen . 5Beğenme 29 Nisan 17:54
20

Sakarya54 - @Bir nefes 16 nolu yoruma cevabı: 3 ncü olan Takım Play-Off finaline çıkıyor ve 4,5,6,7 eslemesinden gelen takımla Final maçı oynayıp kazan Süper lige çıkıyor

Bu Yıl format bu şekilde Bilginiz olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 20:33
13

Hebele - Sakarya tuzlayı haftaya yener , kocaeli puan kaybeder ...sakarya son haftaya bırakmadan ligi 3. bitirir .finalde rakibi kocaeli olur. Finali de kocaeli kazanıp süper lige çıkar .

Yanıtla . 11Beğen . 9Beğenme 29 Nisan 16:37
14

Tufan Gariban - @Hebele 13 nolu yoruma cevabı: Gönlündekini yazmış kardeşim doğal ama şu gerçek iki takımda evınde zor kazanırken Sakarya deblsmanda ıyı

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 16:53
12

Sadece Körfez - Peki ligin son maçında sarı kart gören olursa playoff’ta cezalı olur mu?

Malum sıkıntı bizde de var çünkü, ceza sınırında 3-4 futbolcumuz var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:33
04

Surbic - Bence 3 .lük playof macı Kocaeli Sakarya arasında olur. bodrum Bolu felan filan boş...

Ama maç sonu ne olur bılemıyorum...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 15:06
18

H.orhan - @Surbic 04 nolu yoruma cevabı: Kocaeli futbolmu oynuyor ki ilk elenen Kocaeli olur

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 18:34
03

Tatanqa54 - İnanın hiç farketmez kalan topçular bile yeter sizi yenmeye tanque tanque diye agladiniz cezasını indirdiniz ne oldu ne değişti hiç bişi rakibimiz degilsiniz

Yanıtla . 12Beğen . 19Beğenme 29 Nisan 14:46
19

Yzc - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Sakaryaspor Türkiye kupasını kazandı artı bal ligine hiç düşmedi onun için kimse kimseyi küçemsemesin her camia kıymetlidir kendi çapında

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 19:48
15

Gerçekler - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Hangi 5-1 Sakarya’da haberlere düştüğünüz plaka sonrası 5-1 mi ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:52
11

Hafız - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Ne anlatıyon reis 5-1 den sonra dengimiz bile değilsiniz ötede oynayın.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:25
10

Krfz_shark - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Yazmayım dedim de daha 2-3 yıl önce hesabınızı kestik 4-0 :D ama siz doymazsınız son maça iş kalmayacak ama her türlü şimdiden yazıyorum buraya eğer KOCAELİSPOR-sakarya ile final yaparsa sizin şansınız yüzde 1 bile değil güle oynaya burada da yine tarihi hezimete hazır olun söylim 4-5 tane atarız... SİLMEYİN BU YORUMU

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 29 Nisan 16:15
09

Körfez 89 - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Genel puan tablosu Kocaelispor 19 Sakaryaspor 33 cü sirada biz 20 sene süper lig siz 11 sene oynadiniz bizim 2 sizin 1 türkiye kupaniz var simdi ötede agla

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 16:10
08

Korfez41 - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Siz bizim dengimiz değilsiniz bizi ne zaman yenip kupa alirsaniz o zaman rekabet başlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:07
07

Kocaelisporlu 89 - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: rakiplerini takip et bizi niye takip ediyorsun :)

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 15:33
06

Ozy5341 - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Hahahaaaa düşmanlık yok aramız 20 dakika iyi olan kazansın dicektin sanırım kardesim

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 15:28
05

Cakal - @Tatanqa54 03 nolu yoruma cevabı: Sakaryasporun ne mazisi var? Kocaelisporumuz yillarca super lig de oynadi ve daima 5 sirada yerini korudu üstelik avrupada bile oynayip boy gösterdi.. sakaryaspor nerde Kocaelispor nerde.. bisey demeden vede yazmadan önce iyice düsün ondan sonra Konus bence.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 15:08
02

Cüneyt Berkan - 3.lüğü Kocaelispor-Sakaryaspor maçı belirleyecek.Sakarya Erzurum'da puan kaybetmese çok daha rahat olacaktı.Sakaryaspor da deplasman sorunu var.Depoasman da maç zor kazanıyor.Haftaya Tuzla maçını kazanırsa Kocaeli de en kötü beraberlik alır bence.

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 29 Nisan 12:40
25

Mujdattokmak@302gmail. - @Cüneyt Berkan 02 nolu yoruma cevabı: Zaten siz 1 puan alirsaniz sakaryada 3 puan alirsa 4 puan fark olur yensenizde farketmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 01:44
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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