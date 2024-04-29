Ligin son haftasında Kocaelispor’a konuk olacak Sakaryaspor’da teknik ekibi en fazla düşündüren konu takımdaki önemli futbolcuların sarı kart sınırında olması. Rajko Rotman, Odise Roshi, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Isaac Donkor, Bülent Uzun ve Del Valle Giresun maçına sınırda çıktı. Sadece Bülent Uzun sarı kart görüp Tuzla maçında cezalı duruma düştü. Bu maçta sarı kart gören Burak Süleyman ile Koray Kılınç da ceza sınırına geldi. Yeşil-Siyahlı ekipte 8 futbolcu Tuzlaspor maçına sınırda çıkacak. Bu isimlerden sarı kart gören Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
29 Nis 2024 - 10:21- Spor Güncelleme:
Bizim maç öncesinde Sakaryaspor’un büyük sıkıntısı var
Ligin son haftasında Kocaelispor’a konuk olacak Sakaryaspor’da teknik ekibi en fazla düşündüren konu takımdaki önemli futbolcuların sarı kart sınırında olması.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Burak 54 - Resimdekini tanıyanlar parmak kaldırsın! Tanımayanlar tanıyanlara namını sorsun!
Bize bi deplasman borcunuz var körfez!
Kapıları açın! Adapazarlılar geliyor!
Elli4 - Atı alan Üsküdarı geçti kocaelii??
??TATANGALAR ??
Fatih - Ada bize hayran gazetelerimizi bile okuyorlar,az kaldi ada son hafta izmit size dar gelir
Adalı - Sizin maça gelene kadar o iş biter Sakarya Kocaeli maçına çok rahat çıkar
Sadece Körfez - Sizin bu havanıza da bitiyoruz ya. Giresun’u zor yendin havan kime.
Bir nefes - Kacaeli bodrumda kaybeder sakarya tuzlayı yener ligi sakaryaspor 3 cü bitirir sakaryaspor süper lige çıkar
Sakarya54 - 3 ncü olan Takım Play-Off finaline çıkıyor ve 4,5,6,7 eslemesinden gelen takımla Final maçı oynayıp kazan Süper lige çıkıyor
Bu Yıl format bu şekilde Bilginiz olsun
Hebele - Sakarya tuzlayı haftaya yener , kocaeli puan kaybeder ...sakarya son haftaya bırakmadan ligi 3. bitirir .finalde rakibi kocaeli olur. Finali de kocaeli kazanıp süper lige çıkar .
Tufan Gariban - Gönlündekini yazmış kardeşim doğal ama şu gerçek iki takımda evınde zor kazanırken Sakarya deblsmanda ıyı
Sadece Körfez - Peki ligin son maçında sarı kart gören olursa playoff’ta cezalı olur mu?
Malum sıkıntı bizde de var çünkü, ceza sınırında 3-4 futbolcumuz var.
Surbic - Bence 3 .lük playof macı Kocaeli Sakarya arasında olur. bodrum Bolu felan filan boş...
Ama maç sonu ne olur bılemıyorum...
H.orhan - Kocaeli futbolmu oynuyor ki ilk elenen Kocaeli olur
Tatanqa54 - İnanın hiç farketmez kalan topçular bile yeter sizi yenmeye tanque tanque diye agladiniz cezasını indirdiniz ne oldu ne değişti hiç bişi rakibimiz degilsiniz
Yzc - Sakaryaspor Türkiye kupasını kazandı artı bal ligine hiç düşmedi onun için kimse kimseyi küçemsemesin her camia kıymetlidir kendi çapında
Gerçekler - Hangi 5-1 Sakarya’da haberlere düştüğünüz plaka sonrası 5-1 mi ?
Hafız - Ne anlatıyon reis 5-1 den sonra dengimiz bile değilsiniz ötede oynayın.
Krfz_shark - Yazmayım dedim de daha 2-3 yıl önce hesabınızı kestik 4-0 :D ama siz doymazsınız son maça iş kalmayacak ama her türlü şimdiden yazıyorum buraya eğer KOCAELİSPOR-sakarya ile final yaparsa sizin şansınız yüzde 1 bile değil güle oynaya burada da yine tarihi hezimete hazır olun söylim 4-5 tane atarız... SİLMEYİN BU YORUMU
Körfez 89 - Genel puan tablosu Kocaelispor 19 Sakaryaspor 33 cü sirada biz 20 sene süper lig siz 11 sene oynadiniz bizim 2 sizin 1 türkiye kupaniz var simdi ötede agla
Korfez41 - Siz bizim dengimiz değilsiniz bizi ne zaman yenip kupa alirsaniz o zaman rekabet başlar
Kocaelisporlu 89 - rakiplerini takip et bizi niye takip ediyorsun :)
Ozy5341 - Hahahaaaa düşmanlık yok aramız 20 dakika iyi olan kazansın dicektin sanırım kardesim
Cakal - Sakaryasporun ne mazisi var? Kocaelisporumuz yillarca super lig de oynadi ve daima 5 sirada yerini korudu üstelik avrupada bile oynayip boy gösterdi.. sakaryaspor nerde Kocaelispor nerde.. bisey demeden vede yazmadan önce iyice düsün ondan sonra Konus bence.
Cüneyt Berkan - 3.lüğü Kocaelispor-Sakaryaspor maçı belirleyecek.Sakarya Erzurum'da puan kaybetmese çok daha rahat olacaktı.Sakaryaspor da deplasman sorunu var.Depoasman da maç zor kazanıyor.Haftaya Tuzla maçını kazanırsa Kocaeli de en kötü beraberlik alır bence.
Mujdattokmak@302gmail. - Zaten siz 1 puan alirsaniz sakaryada 3 puan alirsa 4 puan fark olur yensenizde farketmez
İzmitli - Bülent uzun kart gordu
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.